Jabodebek LRT Whele em fevereiro de 2025, leve em consideração o tempo!

Yakarta, vivo – Alterações no gráfico de viagens de trem (GAPEKA) 2025 que começaram a ser implementadas por Kai em 1º de fevereiro de 2025, não tiveram impacto nas operações do Soapbek LRT. Programa de viagem, que ainda é executado como antes, sem alterações no horário de início ou no número de viagens.

Isso foi transmitido pelo vice -presidente da LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi. Ele afirmou que o serviço Soapbek LRT continua a operar de acordo com a programação estabelecida.

“Para fevereiro, ainda estamos usando o mesmo cronograma. Não há alterações na quantidade de viagens ou tempo de partida”, disse Plenomosidi, conforme citado por um comunicado à imprensa, na sexta -feira, 31 de janeiro de 2025.

O Jabodebek LRT continuará operando 348 viagens de segunda a sexta e 270 viagens nos fins de semana e feriados (fins de semana). O tempo de espera entre o trem ou o progresso durante o horário de pico (horário de pico) permanece 11 minutos, enquanto fora do horário de pico (horas de menos atividade) 12,5 minutos.

Programa de saída Subodebek LRT

Dia de trabalho (de segunda a sexta)

Saída inicial:

Dukuh Bni Jams – Jatimulya: 06.17 Wib

Dukuh Bni Jams – Harjamukti: 06.22 Wib

Jatimulya – Dukuh Bni Trabs: 05.22 Wib

Harjamukti – Dukuh Bni Jams: 05.30 WIB

Último jogo:

Dukuh Bni Trabs – Jatimulya: 22,49 Wib

Dukuh Bni Jams – Harjamukti: 22.54 Wib

Jatimulya – Dukuh Bni Trabs: 21,54 Wib

Harjamukti – Dukuh Bni Jams: 22.02 Wib

Fim de semana e férias (sábado, domingo, férias nacionais)

Saída inicial:

Dukuh Bni Jams – Jatimulya: 06.21 Wib

Dukuh Bni Jams – Harjamukti: 06.28 Wib

Jatimulya – Dukuh Bni Trabs: 05.22 Wib

Harjamukti – Dukuh Bni Jams: 05.35 Wib

Último jogo:

Dukuh Bni Jams – Jatimulya: 22.31 Wib

Dukuh Bni Jams – Harjamukti: 22.39 Wib

Jatimulya – Dukuh Bni Trabs: 22.13 Wib

Harjamukti – Dukuh Bni Jams: 21.46 Wib

O número de passageiros permanece estável

Atualmente, o número médio de usuários diários do Jabodebek LRT atinge 86.871 pessoas de segunda a sexta -feira (dia da semana) e 41.580 pessoas nos fins de semana (fins de semana). Esta figura mostra alta confiança do público nos serviços de LRT como transporte prático e eficiente.

Como modo moderno, baseado no moderno, o Jabodebek LRT continua comprometido em apresentar serviços seguros, confortáveis ​​e oportunos.

“Também convidamos todos os usuários a se respeitarem e cuidarem de outras pessoas, especialmente usuários prioritários, como pessoas com deficiência, mulheres grávidas, idosos e usuários que trazem crianças pequenas. Dê assentos para quem precisa, impedindo que ela cobre quando eles estão para cima ou para baixo.