Jagathy Sreekumar retorna às telas com Vala

Jagathy Sreekumar, que desapareceu da tela após um grave acidente, está pronto para retornar OKum filme dirigido por Arun Chandu. Enquanto o ator compartilhava um pôster em seu Facebook que dizia “não pode haver presente de aniversário melhor”, o diretor postou: “O mestre da comédia está de volta!! Feliz aniversário para o lendário Jagathy Sreekumar. Prepare-se para testemunhar seu retorno icônico em Vala como Professor Ambili, também conhecido como Tio Lunar. O palco está montado para um retorno como nenhum outro!” Ambas as postagens receberam uma resposta esmagadora, com os fãs expressando seu entusiasmo em ver a estrela na tela grande após um longo hiato.

Jagathy interpretará o Professor Ambili em OKque é considerado um filme de zumbi. O slogan no pôster inicial diz: “Estamos vivendo em uma simulação?” e espera-se que o filme seja uma extensão da comédia de ficção científica de Arun Chandu. gaganachari que recebeu ótimas críticas no ano passado. Os criadores também dizem: “O apocalipse está aqui”. As mortes estão aumentando e a sobrevivência é a única opção.” O filme tem um elenco que inclui Gokul Suresh, Aju Varghese, Anarakali Marikar, Madhav Suresh e KB Ganesh Kumar.

No pôster, Jagathy é visto sentado em uma cadeira de rodas com um visual totalmente novo. Um acidente em 2012 o deixou quase imóvel, obrigando o ator a fazer uma longa pausa. Segundo sua família, o ator está muito feliz em retornar aos sets e o personagem Professor Ambili mostrará sua versatilidade como ator. “A empolgação dele fica muito evidente em seus olhos e também estamos muito felizes que o pôster saiu no dia do seu aniversário. Nós, amantes do cinema, sentimos falta dele há muito tempo e todos mantemos os dedos cruzados”, disse sua filha Parvathy.