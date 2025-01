Jaime Moreno reforça oficialmente o PS Barito Putera na Segunda Jornada da Liga 1 2024/2025

VIVA – Jaime Moreno reforçou oficialmente o PS Barito Putera para enfrentar a segunda rodada da Liga 1 da temporada 2024/2025.

A sessão de assinatura do contrato do jogador cujo nome completo é Jaime José Moreno Ciorciari foi realizada com o diretor geral do PS Barito Putera Hasnuryadi Sulaiman em Jacarta, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

O atacante, que brilhou no Campeonato Finlandês pelo SJK Seinajoki, foi contratado por Laskar Antasari por uma temporada e meia.

Espera-se que Moreno seja a resposta às necessidades da linha de ataque do PS Barito Putera, que exige um atacante afiado que possa aumentar o poder ofensivo da equipe para se recuperar nesta temporada.

“Graças a Deus estamos muito felizes em receber Jaime Moreno. Ele é um atacante que acreditamos que se enquadra nos valores do PS Barito Putera”, disse Hasnuryadi Sulaiman.

“Com experiência em ligas europeias competitivas e boas estatísticas, esperamos poder contribuir positivamente para a equipa”, continuou Hasnuryadi.

O jogador que vestirá a camisa 9 do PS Barito Putera se caracteriza por ser um atacante com boa capacidade de finalização e forte nos duelos aéreos.

O atacante de 29 anos tem um histórico impressionante no campeonato finlandês, marcando 12 gols e 3 assistências em 26 partidas em sua última temporada no SJK Seinajoki em 2024.

“Estou muito entusiasmado por ingressar no Barito Putera. Este é um novo desafio na minha carreira e estou pronto para dar o meu melhor pela equipe”, disse Moreno.

“A Liga Indonésia é uma competição que está a crescer rapidamente e o meu objectivo é fazer parte do sucesso do Barito Putera”, concluiu.