Jaishankar mantém conversações bilaterais com o homólogo dos EUA Rubio e NSA Mike Waltz após reunião ministerial do Quad

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, à direita, encontra-se com o ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, no Departamento de Estado em 21 de janeiro de 2025, em Washington. | Crédito da foto: AP

O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, participou na terça-feira (21 de janeiro de 2025) da primeira reunião ministerial da nova administração Trump junto com seus homólogos da Austrália, Japão e Estados Unidos, além de se reunir com o recém-nomeado Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. e o conselheiro de segurança nacional Mike Waltz.

Quad é um agrupamento de quatro países cujo objetivo é manter a paz, a lei e a ordem na região Indo-Pacífico.

Menos de uma hora depois de entrar na sede do Departamento de Estado em Foggy Bottom como Secretário de Estado, Rubio, 53 anos, realizou sua primeira reunião multilateral com seus homólogos Quad Jaishankar, Penny Wong da Austrália e Iwaya Takeshi do Japão.

O ministro das Relações Exteriores do Japão, Iwaya Takeshi, a partir da esquerda, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, o secretário de Estado Marco Rubio e a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, posam para uma foto antes de se reunirem no Departamento de Estado, na terça-feira, 21 de janeiro de 2025, em Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin) | Crédito da foto: AP

Os quatro líderes posaram para uma foto de grupo no Departamento de Estado no final da reunião de uma hora. No entanto, eles não responderam a nenhuma pergunta. Uma leitura da reunião é esperada mais tarde.

A reunião teve como objetivo reafirmar a importância de trabalhar com aliados ao redor do mundo em coisas que são importantes para os Estados Unidos e os americanos, disse Rubio. Notícias da NBC no início do dia.

“Participei de uma reunião produtiva do Quad de Ministros das Relações Exteriores hoje em Washington DC. Agradeço ao @secrubio por nos receber e aos Ministros das Relações Exteriores @SenatorWong e Takeshi Iwaya por sua participação”, postou o Sr. Jaishankar no X após a reunião ministerial.

Ele acrescentou: “É significativo que o FMM Quad tenha ocorrido poucas horas depois da posse da administração Trump. Isto sublinha a prioridade que tem na política externa dos seus estados membros. “Nossas extensas discussões abordaram diferentes dimensões para garantir um Indo-Pacífico livre, aberto, estável e próspero.”

“Concordámos na importância de pensar grande, aprofundar a agenda e intensificar a nossa colaboração. A reunião de hoje envia uma mensagem clara de que, num mundo incerto e volátil, o Quad continuará a ser uma força para o bem global.” Pouco depois da reunião ministerial do Quad, Rubio teve a sua primeira reunião bilateral com Jaishankar, que durou mais de uma hora.

O embaixador da Índia nos Estados Unidos, Vinay Kwatra, também esteve presente na reunião.

Rubio e Jaishankar apareceram diante de um assessor conjunto para uma sessão de fotos após a reunião, apertando as mãos e sorrindo para as câmeras.

“É um prazer conhecer @secrubio em sua primeira reunião bilateral após assumir o cargo de Secretário de Estado. Ele revisou nossa extensa parceria bilateral, da qual @secrubio tem sido um forte apoiador.”

“Também trocamos opiniões sobre uma ampla gama de questões regionais e globais. Esperamos trabalhar em estreita colaboração com ele para avançar a nossa cooperação estratégica”, disse Jaishankar numa publicação no X.

Jaishankar, de 70 anos, que está aqui a convite do governo dos EUA para participar da posse presidencial, também se encontrou com o Conselheiro de Segurança Nacional (NSA) dos EUA, Mike Waltz, na Casa Branca.

“É um prazer reunir-nos novamente com a NSA @michaelgwaltz esta tarde. Discutimos o fortalecimento da nossa amizade para garantir o benefício mútuo e aumentar a estabilidade e a prosperidade globais. Esperamos trabalhar juntos numa agenda ativa e orientada para resultados”, disse o Ministro. das Relações Exteriores em X após a reunião. .