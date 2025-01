Jaishankar otimista sobre as relações Índia-EUA, diz que há interesse em levar o relacionamento adiante

O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, conversa com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, durante a reunião do Quarteto de Ministros das Relações Exteriores em Washington DC em 22 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: ANI

Otimista quanto ao futuro das relações Índia-EUA, o Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, disse claramente na quarta-feira (22 de janeiro de 2025) que há interesse na nova administração Trump em levar adiante esse relacionamento.

“Naturalmente, o enviado especial do primeiro-ministro Narendra Modi é tratado muito bem”, disse Jaishankar a um grupo de jornalistas indianos quando questionado sobre o lugar na primeira fila que lhe foi concedido durante a tomada de posse de Donald Trump como 47.º Presidente dos Estados Unidos, em 20 de janeiro.

Jaishankar, 70 anos, esteve em Washington a convite do governo dos EUA e representou a Índia na cerimónia de inauguração.

Nos últimos três dias, o ministro disse que teve a oportunidade de se reunir com cerca de meia dúzia de ministros da administração Trump.

Ele manteve uma reunião bilateral com o secretário de Estado Marco Rubio, o conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz e participou da reunião ministerial do Quad junto com seus homólogos da Austrália, Japão e EUA, a primeira da administração Trump.

A nova administração Trump está ‘priorizando o relacionamento bilateral’ com a Índia, diz MEA

“Há claramente interesse em levar o relacionamento adiante. Agora, a mecânica exata, quando tivermos algo para lhe contar, teremos o maior prazer em compartilhar com você. Mas lembro-vos que o primeiro-ministro teve um telefonema muito cedo com o presidente Trump e que eu vim no mês passado e fiz o contacto inicial com a NSA. Portanto, isso deve nos dar uma direção para o relacionamento”, disse Jaishankar.

“Eu diria, em primeiro lugar, que ficou muito claro que a Administração Trump estava interessada na presença da Índia na inauguração e está claramente a dar prioridade à relação bilateral. Em segundo lugar, penso que também ficou evidente nas reuniões que tive que eles gostariam de construir a base da relação, uma base para a qual a primeira administração Trump também contribuiu muito. Mas o presidente Trump e o primeiro-ministro Modi tomaram na altura uma série de iniciativas e vimos-nas amadurecer em muitos aspectos”, disse ele.

“E a terceira impressão foi em relação ao Quad, novamente, um sentimento muito forte de que a atual administração retribuiria nosso desejo de levar o Quad ainda mais longe para intensificar suas atividades”, disse ele, lembrando que o próprio Quad foi reiniciado em 2017 . quando Donald Trump era presidente.

Jaishankar disse que também apontou algumas preocupações que são generalizadas na Índia sobre atrasos nos vistos e que o relacionamento não funciona bem se as pessoas levarem tantos dias para obter um visto porque, em última análise, esses atrasos nos vistos Os vistos afetam os negócios, eles afetam turismo.

“De muitas maneiras, eles limitam as interações entre as pessoas, que é a base do nosso relacionamento. Quando falei da forte confiança entre nós, penso que gostaríamos de traduzi-la cada vez mais numa verdadeira parceria”, afirmou.

Relatando as suas reuniões bilaterais com Rubio e Waltz, ele disse: “Entre nós e a Administração Trump, abordamos o mundo com um sentido claro da nossa crença no interesse nacional”.

“Hoje temos um grau de confiança muito forte entre a Índia e os Estados Unidos. “Um nível muito elevado de convergência dos nossos interesses e uma sensação de que, à medida que servimos os nossos interesses nacionais, à medida que construímos a nossa parceria bilateral, definitivamente sobre questões regionais e globais, há muito bem que podemos fazer”, disse ele.

Jaishankar disse que há consenso entre eles de que “temos que ser mais ousados, temos que ser maiores, temos que ser mais ambiciosos. “As interações entre nós deveriam ser mais intensas.”

“Os dois países querem promover a facilidade de construção do relacionamento. Como você faz mobilidade empresarial, educação, tecnologia, defesa, segurança? Como você facilita as coisas entre dois países que gostariam de fazer isso? Mas existe o peso das regulamentações e a complexidade dos processos. Vi a compreensão e o reconhecimento de que precisamos de tornar este processo muito mais suave do que no passado para realmente nos permitir alcançar o nosso objectivo comum de esta relação mais ousada, maior e mais ambiciosa no que se refere a vários regulamentos e processos. “, disse.

“Seja tecnologia, seja uma parceria industrial, educação, defesa, segurança, estamos realmente abertos em todos os sentidos, penso que hoje o entusiasmo e os níveis de conforto são muito fortes entre a Índia e os Estados Unidos”, disse o ministro. .