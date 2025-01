Jaishankar realiza reuniões bilaterais com seus homólogos japonês e australiano em Washington

O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, reuniu-se no domingo (19 de janeiro de 2024) com seus homólogos da Austrália e do Japão, durante os quais discutiram questões bilaterais e relacionadas ao QUAD.

Iniciativa do governo Donald Trump em seu primeiro mandato, o QUAD é formado por Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos.

A administração cessante de Joe Biden elevou-o ao status de liderança.

Espera-se que uma reunião ministerial do QUAD seja a primeira ordem de trabalhos de Marco Rubio em termos de reuniões internacionais, uma vez confirmado pelo Congresso dos EUA e empossado como Secretário de Estado, reflectindo a importância atribuída a este grupo para o segundo mandato da administração Trump. .

“É um prazer conhecer o Ministro das Relações Exteriores @SenatorWong, um colega do Quad, em Washington DC hoje. Como sempre, gostei de nossa discussão sobre o estado do mundo”, postou o Sr. Jaishankar no X após se encontrar com o Ministro das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong.

“É bom reunir-nos com o Ministro dos Negócios Estrangeiros Takeshi Iwaya do Japão. Ele analisou o progresso na nossa cooperação bilateral. Ele também discutiu os desenvolvimentos relacionados com o Quad”, disse ele num outro post após a sua reunião com o Ministro dos Negócios Estrangeiros japonês.

De acordo com fontes informadas da equipa de transição, Rubio e o Presidente eleito Trump tornaram uma prioridade levar a relação Índia-EUA para o próximo nível.

Rubio está ansioso para ter sua primeira reunião bilateral com Jaishankar assim que for confirmado como Secretário de Estado, disseram fontes.

A reunião poderá ocorrer poucas horas depois de Rubio chegar à sede do Departamento de Estado em Foggy Bottom.

Espera-se que Rubio seja confirmado no Senado na tarde de segunda-feira e provavelmente em breve será empossado como o principal diplomata dos Estados Unidos.

Todos os três ministros das Relações Exteriores do QUAD estão aqui para assistir à posse de Trump como o 47º presidente dos Estados Unidos na segunda-feira.

Anteriormente, o vice-presidente eleito JD Vance deu as boas-vindas ao vice-presidente chinês Han Zheng nos Estados Unidos para a posse.

Os dois líderes discutiram uma variedade de questões, incluindo fentanil, equilíbrio comercial e estabilidade regional, de acordo com um comunicado de imprensa.