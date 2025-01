James Bond Casting Rumores liderados por Josh O’Connor

Josh O’Connor interpretou rumores de que ele poderia estar jogando no próximo Bond JamesNo meio do ator brinca que ele poderia estar interpretando ele.

O que Josh O’Connor disse sobre os rumores de James Bond?

Falando no prazo, O’Connor foi questionado sobre os rumores de que ele poderia estar interpretando James Bond na próxima entrada, que apresentará um novo ator tocando Bonds. O’Connor disse que sabe tanto quanto qualquer outra pessoa, apesar das piadas que fez antes.

“Na verdade, não tenho pensamentos”, disse O’Connor. “A verdade é que … eu acho que no espaço de uma semana, eu fiz uma piada, não seria divertido se Bond tocasse? Então, Daniel e eu (Craig) fizeram atores sobre atores, e então algo caso contrário, aconteceu, e de repente eu era James Bond.

As piadas de O’Connor sobre interpretar Bond rapidamente promoveram rumores de que ele poderia ser usado para o papel fundamental, mas ainda não está claro quem entrará no personagem icônico. Daniel Craig desempenhou o papel em nenhum momento de 2021 e, desde então, os rumores sobre quem interpretaria James Bond abaixo.

Durante os últimos quatro anos, atores como O’Connor, Aaron Taylor-Johnson, Cosmo Jarvis, James Norton e mais foram incomodados como potencialmente procurar papel. A partir de agora, no entanto, as coisas permanecem incrivelmente perto do peito, com Barbara Broccoli (que controla a franquia James Bond Films junto com seu meio -irmão Michael G. Wilson) sem dizer nada sobre o assunto.

