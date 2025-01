James Cameron provoca ‘escolhas corajosas’ em Avatar: Fogo e Cinzas

Não se sabe muito sobre a próxima terceira entrada da série Avatar, intitulada Avatar: Fogo e Cinzas. No entanto, o diretor James Cameron observou que o filme não terá medo de fazer escolhas corajosas.

O que James Cameron disse sobre Avatar: Fogo e Cinzas?

Em declarações à revista Empire, Cameron disse que o terceiro filme planeia levar o público “a lugares que eles não esperam, mas que se sentirão merecidos”, e disse que a equipa por detrás do filme não terá medo de tomar algumas “decisões corajosas”.

“Estamos começando a ajustá-lo e a revirá-lo”, disse Cameron. “É algo complicado. Poderíamos estar ficando chapados com nosso próprio suprimento aqui, e todo mundo que vir isso pensará: ‘Porra, não foi para isso que me inscrevi.’ Mas se você não tomar decisões corajosas, estará desperdiçando o tempo e o dinheiro de todos. Só isso não é suficiente para alcançar o sucesso, mas é necessário. Você tem que quebrar o molde todas as vezes.”

Cameron também brincou que, talvez sem surpresa, haveria algumas “cenas de ação inteligentes”, um elemento básico dos dois últimos filmes. Não se sabe muito sobre o próximo filme, mas sabemos que Avatar: Fire and Ash também contará com o ‘Clan Ash’, liderado por um personagem chamado Varang, interpretado por Oona Chaplin.

“Varang é o líder de um povo que passou por dificuldades incríveis. Ela está endurecida por isso”, disse Cameron. “Ela fará qualquer coisa por eles, até mesmo coisas que consideraríamos ruins. Uma coisa que queríamos fazer neste filme é não ser simplista em preto e branco. “Estamos tentando evoluir além do paradigma ‘todos os humanos são maus, todos os Na’vi são bons’.”

Cameron também disse que Chaplin é “tão bom” em Fire and Ash que “eu não apreciei o quão bom é o desempenho dela até que recuperamos a animação Wētā… Ela é uma inimiga, uma personagem adversária, mas (Chaplin) a faz sinto tão real e vivo.”

Avatar: Fire and Ash será lançado nos cinemas dos EUA em 19 de dezembro de 2025. Avatar 4 está agendado para 21 de dezembro de 2029, enquanto Avatar 5 está previsto para chegar em 19 de dezembro de 2031.

(Fonte: Revista Império)