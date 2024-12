James Gunn defende o atraso de Batman Parte II

Batman parte II foi recentemente adiado para 2027, adiando a tão esperada sequência para mais um ano, ao mesmo tempo que confirmou que não será lançado até pelo menos cinco anos após o original, um movimento que o co-dirigente da DC Studios James Gunn Ele não vê isso como muito preocupante.

O que James Gunn disse sobre o atraso de The Batman Part II?

Gunn recentemente acessou o site de mídia social Threads para resolver o atraso. Em resposta a uma pergunta já excluída sobre o atraso, Gunn disse que um intervalo de cinco anos entre as sequências é “bastante comum” e apontou algumas das sequências mais famosas da história do cinema como prova.

“Para ser justo, um intervalo de cinco anos ou mais é bastante comum nas sequências”, Gunn escreveu. “7 anos entre Alien e Aliens. 14 anos entre os Incríveis. 7 anos entre os dois primeiros Terminadores. 13 anos entre Avatares. 36 anos entre Top Guns. E, claro, 6 anos entre Guardiões Vol 2 e Vol 3.”

A nova data de lançamento do Batman Parte II é agora 1º de outubro de 2027, retrocedendo um ano em relação à data de lançamento originalmente planejada para 2 de outubro de 2026.

Gunn explicou a causa do atraso do filme no início deste mês. Segundo Matt Reeves, o roteiro do filme já está finalizado e a produção deve começar em breve.

The Batman foi lançado originalmente em 2022. Enquanto isso, uma série spin-off, The Penguin, estrelada por Colin Farrell no papel-título, foi lançada na HBO. Tanto o filme quanto a série foram lançados com aclamação da crítica e do público, e Reeves esperava criar uma “saga de crime épico” maior fora do universo do Batman.

Até agora, pouco se sabe sobre o enredo de The Batman Parte II, embora Robert Pattinson retorne como o Cavaleiro das Trevas titular. O primeiro filme zombou do Coringa e deixou o Charada vivo em Arkham, para que um ou ambos os antagonistas icônicos pudessem retornar. No início deste ano, o co-CEO da DC Studios, James Gunn, desmascarou um boato sobre quem poderiam ser os vilões da sequência, bem como a possível introdução de Dick Grayson/Robin.

O primeiro filme, The Batman, é estrelado por Pattinson como Bruce Wayne/Batman, Zoë Kravitz como Selina Kyle/Mulher-Gato, Paul Dano como O Charada, Jeffrey Wright como James Gordon do GCPD, John Turturro como Carmine Falcone, Peter Sarsgaard como Gotham DA Gil Colson, Andy Serkis como Alfred Pennyworth e Colin Ferrell como Oswald Cobblepot/Penguin.