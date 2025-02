James Gunn e Zack Snyder trollaram os fãs de DC: “Sabíamos o que estávamos fazendo”

A recente reunião entre James Gunn e Zack Snyder aparentemente ele enviou fãs a um frenesi, e muitos propõem um Retorno potencial para o Diretor de Man of Steel para a configuração DCU. Apesar de chegar a um acordo com a partida de Snyder, os fãs revitalizaram a esperança de ver o cineasta credenciado helm um projeto de DC após sua recente reunião com Gunn. Infelizmente para tais entusiastas, o atual co-cimento da DC chegou para confirmar que a dupla não falou sobre essa proposta.

James Gunn diz que estava ‘apenas conversando com Zack como amigo’

Em uma discussão recente, o diretor dos Guardiões da Galáxia declarou que sua recente reunião com Zack Snyder foi puramente amigável. Como tal, os dois não trocaram nenhum comentário sobre a possibilidade de que este último lidere um projeto da DCU em um futuro próximo.

Esta notícia foi conhecida depois que James Gunn levou Instagram Para compartilhar uma foto com Snyder na última quinta -feira. Com a especulação de fãs que concordam, Gunn finalmente emitiu um esclarecimento sobre sua nomeação com o diretor da Rebel Moon em um evento de estúdios da DC recentemente.

Ao ir para sua reunião, o cineasta veterano declarou: “Ele estava conversando com Zack como amigo. Então, você sabe, estávamos gastando o tempo e então pensamos: ‘Vamos tirar uma foto juntos’. Sabíamos muito bem o que estávamos fazendo. Ele achou que era divertido. Eu pensei que era divertido. E é isso “, de acordo com ComicBook.com.

Veja a foto compartilhada por Gunn abaixo:

James Gunn também revelou que, devido à breve natureza de sua reunião, ele não conseguiu encontrar tempo para mostrar a Zack Snyder um corte precoce do próximo filme do Super -Homem. Quanto ao diretor 300, ele está atualmente trabalhando com a Netflix para seu próximo projeto.

Snyder, o arquiteto original do universo cinematográfico estendido de DC, separado da franquia para sempre em 2021, após o lançamento direto do Max de sua versão da Liga da Justiça. Logo após sua partida, a Warner Bros. Discovery recrutou Gunn como o co-cegamento dos estúdios da DC, dando-lhe as rédeas da franquia.

Originalmente informado pelo suporte Rastogi em Super -herói.