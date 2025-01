James Woods começa a chorar ao descrever os incêndios na Califórnia na CNN

O ator James Woods começou a chorar durante uma entrevista à CNN ao descrever os incêndios florestais que devastaram o sul da Califórnia e o forçaram a evacuar sua casa em Pacific Palisades.

“Sinto muito, é só um dia que você está na piscina e no dia seguinte ela desaparece”, disse Woods, com as duas mãos na testa, na quarta-feira, durante uma entrevista ao canal de notícias a cabo.

Woods disse que a sobrinha de 8 anos de sua esposa “veio com seu cofrinho para que pudéssemos reconstruir nossa casa”.

“Sinto muito, pensei que era mais forte do que isso”, disse ela enquanto lutava contra as lágrimas.

O ator e celebridade fez uma série de postagens online na terça-feira mostrando o vídeo de um incêndio que atingiu a casa de seu vizinho em Palisades.

Woods e milhares de outras pessoas receberam ordem de evacuação enquanto quatro incêndios se espalhavam pela Califórnia e queimavam quase 3.000 acres sem contenção na manhã de quarta-feira.

“Tirei isso ontem à noite em nossa linda casinha em Palisades”, escreveu ele em uma postagem subsequente no X junto com um vídeo da baía e das casas na área ao pôr do sol de segunda-feira. “Agora todos os alarmes de incêndio estão disparando ao mesmo tempo, remotamente. Devo dizer que é um grande teste para a alma e você perde tudo de uma vez.

Fonte