Janela de data de lançamento de Eddington para Emma Stone e Joaquin Phoenix Movie

A24 anunciou o Eddington Data de lançamento Janela para seu próximo thriller cheio de estrelas, que vem do aclamado cineasta Ari Aster. A produção começou em março de 2024 e agora está atualmente em pós -produção.

“A história gira em torno de um casal encalhado em uma pequena cidade no Novo México. Embora sejam inicialmente bem -vindos, a cidade dá uma reviravolta sinistra ao anoitecer ”, diz a sinopse inicial.

O estudo está visando uma data de lançamento no verão de 2025 para Eddington, que servirá como a última colaboração da Aster com a A24 após o medo hereditário de 2018, Midmomar de 2019 e Beau de 2023 tem medo. Segundo os relatos, o próximo filme está em disputa para uma estréia no Festival de Cannes. Está escrito e dirigido por Aster, que também está produzindo com Lars Knudsen através de sua bandeira quadrada. A equipe criativa também inclui o diretor de fotografia Darius Khondji, com financiamento e produção A24.

O filme será liderado pelos vencedores do Joaquin Phoenix Academy Award (Joker) e Emma Stone (La La Land), juntamente com o vencedor do Globo de Ouro Austin Butler (Elvis) e o candidato de Emmy Pedro Pascal (o último de NÓS). Phoenix está programado para retratar um xerife da cidade com sonhos ambiciosos, enquanto os personagens de pedra, mordomo e pascal ainda são secretos. Os membros adicionais do elenco incluem Deirdre O’Connell (The Penguin), Micheal Ward (Menor Top), Cliftton Collins Jr. (Thief), William Belkeou (assassinos da lua de Flor), Cameron Mann (Easttown Yegua), Matt Gomez Hidaka (Silo) e Amélie Hoeferle (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes).

