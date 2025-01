Japão entregará barcos patrulha de alta velocidade à Indonésia em acordo de segurança

O Japão entregará dois barcos de patrulha de alta velocidade à Indonésia, disse o primeiro-ministro Shigeru Ishiba no sábado, enquanto Tóquio procura aumentar a cooperação regional em segurança marítima face às reivindicações territoriais concorrentes com a China.

Ishiba fez o compromisso durante uma visita a Jacarta, onde manteve conversações com o presidente indonésio Prabowo Subianto sobre uma série de questões bilaterais.

“Concordámos em estabelecer consultas de defesa a nível de trabalho sobre a nossa segurança marítima, incluindo cooperação técnica em equipamento de defesa”, disse Ishiba numa declaração conjunta.

“Também concordamos… em fornecer barcos de patrulha de alta velocidade através da Assistência Oficial de Segurança, o que seria a nossa primeira vez com a Indonésia.”

Ele disse que os dois países também concordaram em cooperar em sectores energéticos descarbonizados, como energia geotérmica, hidrogénio, amoníaco e biocombustíveis.

Antes de chegar a Jacarta, Ishiba manteve conversações em Kuala Lumpur com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, descrevendo o fortalecimento dos laços com o Sudeste Asiático como “uma das principais prioridades” para o Japão.

A viagem, disse ele, alertou-o para o “crescimento explosivo dos dois países” e reafirmou a sua opinião de que o Japão e o seu principal aliado, os Estados Unidos, deveriam envolver-se mais com as nações do Sudeste Asiático.

“O envolvimento diplomático nesta região é extremamente importante para o Japão, assim como para os Estados Unidos”, disse Ishiba.

“Gostaria de partilhar o entendimento com… (o novo presidente) Trump de que o Japão e os Estados Unidos trabalhando juntos em prol da paz e da estabilidade nesta região contribuirão significativamente para a paz e a estabilidade da região Indo-Pacífico e de todo o mundo. .”

Com o apoio dos Estados Unidos na sua tentativa de combater a China, o Japão tem vindo a aprofundar os laços de segurança na região.

A China reivindica quase todo o Mar do Sul da China, apesar de uma decisão internacional de 2016 concluir que as suas reivindicações não têm base legal.

Acredita-se que enormes depósitos inexplorados de petróleo e gás se encontram sob o Mar da China Meridional, embora as estimativas variem amplamente.

No mês passado, o principal diplomata do Japão, Takeshi Iwaya, expressou “sérias preocupações” ao seu homólogo chinês sobre a crescente atividade militar de Pequim, citando também preocupações sobre a “situação no Mar da China Oriental, incluindo em torno das Ilhas Senkaku”, uma cadeia de ilhas. ilhas desabitadas reivindicadas por Pequim. mas administrado por Tóquio.

O Japão já está a fornecer equipamento e outra assistência às Filipinas, que também está envolvida em disputas territoriais com a China.

No ano passado, as Filipinas ratificaram um pacto de defesa fundamental com o Japão, permitindo-lhes enviar tropas nos territórios um do outro.

As suas viagens à Malásia e à Indonésia marcam a primeira visita oficial de Ishiba desde que assumiu o cargo em Outubro.