Jason Kelce acredita Taylor Swift pelas mudanças “incríveis” de Travis

Ex -centro de futebol Jason Kelce declarou que seu irmão mais novo, Travis Kelcesofreu mudanças “incríveis” devido a Taylor Swift. Em particular, os chefes de Kansas City, Ciern-End, começaram a namorar o cantor em 2023, e seu relacionamento atraiu a mídia generalizada e a atenção pública.

Então, é isso que Jason Kelce compartilhou sobre o criador de sucessos “anti -heróis” e como ele impactou positivamente seu irmão.

O que Jason Kelce disse sobre Taylor Swift?

O antigo centro da Filadélfia Eagles, que é dois anos mais velho que Travis Kelce, refletiu recentemente sobre o relacionamento deste último com Taylor Swift.

Durante o aparecimento de Jason Kelce na edição de 18 de fevereiro do Fitz e Whit O podcast, Coanfrerion Ryan Fitzpatrick, mencionou que só viu um anel de basquete e uma mesa de bilhar na sala de estar de Travis quando o visitou há três anos. Isso levou Jason a perceber que as mudanças que ele viu em seu irmão desde que começou a namorar Swift foram “incríveis”.

Durante a entrevista, a ex -estrela da NFL declarou que uma das coisas que ele amava em Travis era que “ele nunca cresceu”, antes de observar que seu irmão agora estava crescendo “seguro”. Ele acrescentou: “Ele está mudando. Eu acho que você às vezes leva as pessoas em sua vida que podem tirá -lo de você e isso é uma coisa boa.

Jason elaborou: “Trav, ele está crescendo. “No entanto, ainda tem esse entusiasmo juvenil. Eu acho que isso sempre terá isso. É apenas parte da sua personalidade. … Qualquer um que tenha se encontrado, você não pode simplesmente amar o garoto. É um espírito livre da melhor maneira possível.

Segundo os relatórios, Travis Kelce e Taylor Swift começaram a sair em meados de 2023. No final de 2024, vários pontos de venda relataram que a família do vencedor do Grammy recebeu através de Travis, junto com Jason e sua família no Dia de Ação de Graças em Nashville, Tennessee.

Pessoas Ele citou uma fonte para informar naquele momento: “Taylor e Travis tiveram um ótimo Dia de Ação de Graças junto com suas famílias. É o primeiro que eles comemoraram juntos. Jason também estava lá com sua família e filhos. Foi muito festivo e especial.