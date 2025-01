Jason Kelce Sparks rumores de aposentadoria de Travis Kelce NFL

A temporada 2024-25 da NFL está a um passo de testemunhar a história, já que os chefes de Kansas City classificaram oficialmente o Super Bowl pela quinta vez em seis anos. Com os chefes competindo por gravar seu nome nos livros de registro, tornando -se a primeira equipe a completar uma multidão do Super Bowl, o mundo da NFL começou a contemplar se fosse o momento certo para a asa fechada Travis Kelce Para abraçar aposentadoria. Essas especulações coletavam mais combustível depois Jason Kelce Recentemente, ele sugeriu que seu irmão poderia não ter muitos anos de brincadeira nele.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os comentários do campeão do Super Bowl de LII sobre a aposentadoria de Travis Kelce.

O que Jason Kelce disse sobre a aposentadoria da NFL de Travis Kelce?

Antes do empate no Campeonato da Conferência da NFL dos Chiefs com o Buffalo Bills, Jason Kelce apareceu no Call The Call It Late The Night da ESPN e compartilhou seus dois centavos no acessório do Super Bowl. Enquanto discutia a escolha do lado de seu irmão e das águias da Filadélfia, a equipe que representou por 13 temporadas, Kelce declarou: “Estou um pouco rasgado. Quero estar lá para os Eagles, também quero estar lá para o meu irmão, eu Não sei quantos mais tem “.

Então ele continuou: “Então, estamos voando pelo assento de nossas calças. Pudemos ver os dois aqui novamente com a sorte.

Até seu companheiro de equipe ao longo da vida, Patrick Mohomes, não tem idéia “sobre eventualidade”. As contas, apontando: “Se for o seu último jogo, vamos sair e obter uma vitória. Se não é o seu último jogo, vamos sair e ganhar de qualquer maneira, hein? ” (através Marca)

Os Chiefs venceram o jogo de 32-29 e foram classificados com sucesso para o Super Bowl pelo terceiro ano consecutivo. Os homens de Andy Reid agora enfrentarão o Philadelphia Eagles no maior confronto do ano da NFL, que deve ser apresentado a Travis Kelce, exceto por qualquer problema de última hora.