Jason Kelce veste a camisa de Travis Kelce durante o jogo Chiefs x Buffalo

Jason Kelce mostrou seu apoio ao irmão, Travis Kelcede uma forma única para o jogo do Chiefs contra o Bills. A estrela aposentada do Philadelphia Eagles foi vista vestindo uma camisa do Chiefs com o número 87, que representa o número de seu irmão, enquanto torcia por Kansas City no Arrowhead Stadium. Esse momento chamou muita atenção dos fãs.

Aqui está tudo o que você precisa saber.

Jason Kelce visto vestindo camisa de Travis Kelce no jogo do Chiefs

Jason Kelce foi visto nas arquibancadas do Arrowhead Stadium no domingo. Ele estava lá para apoiar seu irmão, Travis Kelce, enquanto o Kansas City Chiefs conquistava uma vaga no Super Bowl. A estrela aposentada do Philadelphia Eagles vestiu uma camisa do Chiefs com o número 87, apoiando orgulhosamente o time de seu irmão. Isso marcou uma mudança em relação ao jogo da Rodada Divisional da AFC do ano passado contra o Bills, quando Jason ganhou as manchetes ao tirar a camisa no frio de Buffalo, gerando inúmeros memes e piadas online.

Enquanto os Chiefs conquistavam a vitória por 27-24, os fãs não podiam deixar de se perguntar que equipamento Jason usaria no próximo Super Bowl LVIII em Nova Orleans, em 9 de fevereiro. Os irmãos Kelce se enfrentaram no Super Bowl LVII e os Chiefs saíram vitoriosos. . Agora, os fãs estão ansiosos para ver se Jason continuará sua tradição de apoiar seu irmão mais novo de uma forma verdadeiramente memorável.

um usuário escreveu sobre Outro comentou“26 de janeiro de 2025 – Jogo dos playoffs da conferência (casa). OS CHEFE GANHAM! Taylor foi vista com seu pai, Scott Swift, e a mãe de Travis, Donna Kelce. Jason Kelce também foi visto no jogo vestindo uma camisa do Travis!

Além do gesto de Jason Kelce, o beijo comemorativo de Travis com a namorada Taylor Swift também impressionou os fãs.