Jato regional, helicóptero colide perto do Aeroporto Nacional de Reagan

Um avião regional caiu perto do Aeroporto Nacional de Reagan na quarta -feira.

A Administração Federal de Aviação (FAA) confirmou a La Colina que um avião regional que deixou Wichita, Kansas, caiu com um helicóptero enquanto se aproximava do aeroporto.

“Um aeronave regional do Bombardier CRJ700 da PSA Airlines caiu no ar com um helicóptero Sikorsky H-60 ​​enquanto se aproximava da faixa 33 no Aeroporto Nacional de Reagan Washington por volta das 21h. FAA disse na FAA em comunicado

A agência acrescentou que o incidente investigará juntamente com o Conselho Nacional de Transporte.

A American Airlines, em comunicado, disse que estava ciente dos relatos de que “o voo 5342 da Eagle American, operado pelo PSA, com o Serviço Wichita (TIC) para o Aeroporto Nacional de Washington Reagan (DCA), esteve envolvido em um incidente” e forneceria informações conforme disponível.

O secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou na Fox News na noite de quarta -feira que o acidente foi o resultado de um helicóptero militar e uma colisão regional de avião.

Ele também acrescentou que o presidente Trump percebeu a situação, juntando -se à Fox para uma entrevista agendada anteriormente apenas alguns minutos após as notícias sobre o acidente.

“Tragicamente parece que um helicóptero militar caiu com um avião regional no aeroporto da DCA aqui em Washington, DC, é tudo o que posso confirmar agora”, disse Leavitt.

“Os pensamentos e sentenças de todo o governo Trump estão com todos os envolvidos e pedem ao público nessa área que defenda a orientação da polícia e permita que eles façam seu trabalho enquanto tentam salvar vidas neste momento”, acrescentou.

JD Vance Em uma publicação na quarta -feira à noite Ele disse que estava monitorando a situação e pediu para “esperar o melhor”.

“Por favor, faça uma oração por todos os envolvidos na colisão no ar perto do aeroporto de Reagan hoje à noite”, disse Vance.

Em uma publicação na plataforma de mídia social xO Departamento de Serviços Médicos de incessadores e emergências da DC confirmou que um pequeno avião havia caído no rio Potomac, perto do aeroporto da Virgínia.

“O incêndio atira em cena”, disse a publicação também.

Aeroporto Nacional de Reagan Ele disse em uma publicação X“As decolagens e aterrissagens” e a equipe de emergência responderam a um “incidente de aeronave no aeroporto. O terminal permanece aberto. Ele será atualizado”.

“Vi os relatos de uma colisão com um helicóptero DC e um vôo de Wichita, KS”, disse o senador Roger Marshall (R-Kan).em x Quarta à noite. “Estamos em contato com as autoridades que trabalham para obter respostas. Pedimos que ele se junte a nós em oração para cada passageiro e suas famílias.

Senador Jerry Moran (R-Kan.) Também Ele disse em x que ele estava descobrindo “que um avião do Kansas está envolvido em um acidente no DCA”.

“Estou em contato com as autoridades”, acrescentou. “Por favor, junte -se a mim para orar por todos os envolvidos.”

Em X PublicaçãoO Departamento de Polícia de Washington disse que uma resposta de várias agências está em andamento.

O departamento de polícia fixo Esses relatórios de acidentes foram relatados pela primeira vez por volta das 20h53, horário local. O departamento disse que não há atualizações sobre as vítimas às 22h.

A colina se comunicou com a Administração Federal de Aviação, a Autoridade Aeroporta Metropolitana da Washington e American Airlines para comentar.

Esta história está se desenvolvendo.

Atualizado às 22:17 EST

Fonte