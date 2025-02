Javier HidalgoHolder do subsistema de educação da comunidade Pillosovs, anunciou na segunda -feira que Sofra de câncer. A autoridade local explicou que ontem foi quando ele recebeu os resultados de estudos e avaliações executadas depois de deixar a lesão real na coxa no ano passado no ano passado.

Ao longo da mensagem em sua conta X, o antigo Instituto de Esportes e o Instituto de Capital para jovens são libertados em seus colegas de trabalho na coxa, onde foi descoberto por Sarko, que, em outras palavras, em outras palavras, explicou que ele foi Câncer muito agressivo, mas cura.

Hidalgo disse para enfrentar o câncer e continuar dirigindo quase 300 pontos de inovação, liberdade, arte, educação e conhecimento (pilares) na Cidade do México.

“É uma circunstância pessoal que implica um fracasso, que é algo para dificultar a participação de mim porque, como eu amo, ir a todos os pilares, nas reuniões. Quero fazer isso, enfrente meu desafio pessoal, porque sem lançar O desafio coletivo “, disse ele em seus associados.

Javier Hidalgo começará um tratamento de câncer

O gerente da escada disse que, depois de receber o diagnóstico de câncer na coxa direita, seu tratamento contra essa condição começaria imediatamente e esperaria fazê -lo a partir da próxima semana.

“Vamos lutar. Isso não nos vencerá. E obviamente lutaremos”, disse ele para os associados.

Dado isso, Javier Hidalgo confirmou que permaneceria em sua ordem nos poloneses, mas por causa dessas circunstâncias, às vezes estaria fisicamente presente e às vezes terá que fazê -lo à distância.

“O que eu quero perguntar é seguir em frente, que enfrentarei essa pergunta acompanhada por você, sabendo que fazemos o que ele está fazendo”, disse ele.

