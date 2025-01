Jeffries: A libertação de criminosos violentos por Trump em 6 de janeiro ‘mina a segurança pública’

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries (DN.Y.), criticou duramente o presidente Trump na quinta-feira por perdoar os acusados ​​​​do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, alertando que a libertação de centenas de criminosos presos coloca em risco a segurança pública.

“Libertar criminosos violentos que espancaram brutalmente policiais e mulheres não torna a América mais segura”, disse Jeffries aos repórteres no Capitólio. “Isso prejudica a segurança pública em comunidade após comunidade nos Estados Unidos da América.”

Trump emitiu na segunda-feira uma ordem executiva perdoando quase todas as mais de 1.500 pessoas processadas por suas ações no Capitólio há quatro anos, quando uma multidão de seus apoiadores invadiu o prédio em uma tentativa fracassada de reverter sua derrota eleitoral. Trump também comutou as sentenças de outras 14 pessoas que representavam os Proud Boys e Oath Keepers, dois grupos nacionalistas de extrema direita que promoveram a violência para atingir os seus objetivos.

Entre os libertados estavam Enrique Tarrio, ex-líder dos Proud Boys, e Stewart Rhodes, fundador dos Oath Keepers, ambos condenados por conspiração sediciosa e cumprindo longas penas de prisão.

A medida de Trump cumpriu uma promessa de campanha de perdoar os acusados ​​após o motim, um grupo que ele caracterizou como patriotas.

Mas o alcance da sua ordem surpreendeu muitos em Washington – incluindo vários republicanos – que esperavam que o perdão fosse limitado àqueles que não foram acusados ​​de crimes violentos. Em vez disso, Trump ofereceu clemência mesmo àqueles que atacaram agentes da polícia com uma variedade de armas improvisadas, incluindo extintores de incêndio, mastros de bandeira e repelentes de vespas. Mais de 140 policiais ficaram feridos no tumulto.

Os indultos gerais minaram as reivindicações do Partido Republicano de ser o partido da lei, da ordem e da responsabilidade pessoal, e vários republicanos condenaram a decisão de Trump.

“Não está certo”, disse o senador Bill Cassidy (La.), que estava entre os sete republicanos do Senado que votaram pela condenação de Trump pela acusação de impeachment por incitar a insurreição em 6 de janeiro. “Quem agride policiais, se cometer o crime, deveria cumprir a pena.”

Ainda assim, os líderes republicanos em ambas as câmaras, o presidente Mike Johnson (La.) e o líder da maioria no Senado, John Thune (S.C.), defenderam a medida de Trump. Thune disse que a enxurrada de indultos concedidos pelo ex-presidente Biden quando ele deixou o cargo, incluindo aqueles que beneficiaram membros de sua família, abriu o precedente para as ordens de clemência de Trump. Johnson disse que os republicanos “acreditam na redenção”.

Esses argumentos não agradam aos democratas, que acusam Trump e os seus aliados republicanos no Capitólio de traírem os próprios agentes da lei encarregados de os proteger.

“Que vergonha para meus colegas republicanos na Câmara”, disse Jeffries durante sua entrevista coletiva. “O que aconteceu com o apoio azul?”

No palco, ao lado de Jeffries, havia uma placa apresentando Daniel Ball, um homem da Flórida que foi preso no ano passado por seu papel no ataque de 6 de janeiro e recebeu clemência na segunda-feira. preso novamente na quarta-feira sobre acusações federais de armas.

Fonte