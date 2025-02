Jeffries diz que Trump, o Partido Republicano mostra “sem interesse” em reduzir os custos de vida

O líder minoritário da Câmara dos Deputados, Hakeem Jeffries (DN.Y.) criticou o presidente Trump e escolheu os republicanos no domingo porque parece não priorizar os custos de redução dos americanos, argumentando que era uma promessa de campanha central.

“Donald Trump e os republicanos prometeram constantemente que iriam reduzir o alto custo de vida e que fizeram exatamente o oposto. Eles não demonstraram interesse em reduzir os custos nos Estados Unidos da América, que são muito altos “, disse Jeffries em entrevista sobre” esta semana “pela ABC News.

“Os custos de moradia são muito altos. Os custos das compras são muito altos. Os custos de assistência à criança são muito altos. Os custos de serviços públicos são muito altos. O custo de vida é muito alto nos Estados Unidos da América. Este país é muito caro. Mas eles quebraram sua promessa. Eles não têm interesse em melhorar a qualidade de vida de nós, contribuintes.

Jeffries também disse que os democratas “continuarão refazer” contra os esforços para reduzir os impostos “para seus doadores multimilionários e corporações ricas”.

Jonathan Karl, da ABC News, perguntou a Jeffries sobre dados de pesquisas recentes que mostram a classificação de favorabilidade de Trump maior do que durante seu primeiro mandato e várias ações que ele tomou ou indicou que aceitaria, com uma aprovação significativa do povo dos EUA.

Se você favorece algo que Trump fez, Jeffries disse: “Deixe -me dizer, em relação a todos esses problemas, estamos a princípio. E a principal promessa que Donald Trump fez é que ele reduzirá os custos dos americanos comuns. De fato, eles nos disseram que os preços dos supermercados diminuiriam no primeiro dia, em 20 de janeiro. ”

“Os custos não são mais baixos. De fato, os custos estão aumentando. O preço dos ovos é desencadeado fora de controle. A inflação está a caminho. Essa foi a promessa central que foi quebrada.

