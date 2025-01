Jeffries Hammers Trump Dei Comentários após o acidente de avião: ‘vergonhoso’

O líder minoritário da Câmara dos Deputados, Hakeem Jeffries (DN.Y.) denunciou o presidente Trump na sexta -feira para dizer que os esforços federais para promover a diversidade são os culpados pelo acidente fatal desta semana entre um helicóptero militar e um avião de passageiros comerciais nos arredores de Washington.

Jeffries disse que os comentários do presidente eram “irresponsáveis” e “vergonhosos”, especialmente porque os esforços de recuperação ainda estão em andamento e a verdadeira causa do acidente ainda é desconhecida.

“É uma declaração muito irresponsável feita pelo presidente”, disse Jeffries durante uma conferência de imprensa em seu distrito no Brooklyn, Nova York.

“Os corpos ainda são retirados do Potomac, as crianças foram mortas, as Olimpíadas de patinação no gelo foram mortas, os futuros líderes em Wichita, Kansas e além foram mortos como resultado dessa tragédia”.

Trump causou uma tempestade de controvérsia após a colisão fatal, o que resultou na morte de 64 pessoas no avião de passageiros, um vôo da American Airlines que estava descendo para o Aeroporto Nacional de Reagan Washington e três membros das forças armadas nas forças armadas no falcão negro Helicóptero do Exército dos EUA, que parecia estar em um voo de treinamento de rotina no rio Potomac.

Trump não perdeu tempo acusando os dois últimos presidentes democratas, Barack Obama e Joe Biden, de adotar políticas de contratação na Administração Federal de Aviação (FAA) que ele sugeriu que contribuiu para o desastre.

Em uma entrevista coletiva sobre o assunto na quinta -feira, Trump disse que a agência está “recrutando ativamente trabalhadores que sofrem de deficiências intelectuais graves … sob uma iniciativa de contratação de diversidade e inclusão explicada no site da empresa” Linguagem que foi segundoNo site da FAA, em todo o primeiro mandato de Trump.

O presidente reconheceu que, com a investigação em seus estágios iniciais, a causa formal da colisão permanece desconhecida. Mas ele insistiu que é apenas “senso comum” que a promoção da diversidade na contratação leve a uma degradação do talento na força de trabalho federal, uma dinâmica que sugere é a causa provável de colisão mortal.

“Tenho bom senso, ok, e infelizmente muitas pessoas não. Queremos que pessoas brilhantes façam isso ”, disse Trump a repórteres em Washington.

“Para alguns trabalhos, e não apenas isso, mas também para os controladores de tráfego aéreo, eles devem estar no nível mais alto de gênio”.

Na sexta -feira, Trump parecia mudar os pilotos do helicóptero militar, dizendo que o navio estava “voando muito alto, de longe”.

“Estava bem acima do limite de 200 pés”, publicou Trump no verdadeiro social. “Isso não é realmente muito complicado de entender, certo?”

No entanto, ele também dobrou seu argumento de que os programas de diversidade têm pelo menos parte da falha, para cimaUma mensagem das redes sociais de Elon Musk, o bilionário Trump Ally, que alegou que a promoção da diversidade de Biden na FAA estava por trás do desastre.

“Esta é apenas uma razão pela qual nosso país foi para o inferno!” Trump publicou sexta -feira de manhã.

Os democratas têm idéias diferentes, observando que Trump, durante seu segundo dia no cargo, demitiu os membros do Comitê Consultivo de Segurança da Aviação, um painel federal criado pelo Congresso no final dos anos 80. Um esforço para eliminar “o uso indevido de recursos e garantir que as atividades do DHS priorizem nossa segurança nacional”.

Em um movimento separado, o governo Trump também ofereceu compras a milhões de funcionários federais, em um esforço para reduzir o tamanho da força de trabalho federal.

Tais decisões não foram negligenciadas por Jeffries, que Ele disse quinta -feiraO fato de a equipe de Trump estar “desmontando a Administração Federal de Aviação como a conhecemos”.

Durante sua conferência de imprensa no Brooklyn na sexta -feira, Jeffries dobrou essas críticas, dizendo que o país precisa de uma voz inspiradora nos tempos de tragédia, não um presidente que apenas aponta para os dedos.

“Não precisamos de uma direção ruim e não precisamos de informações errôneas do mais alto cargo do mundo. Precisamos de integridade, precisamos de decência, liderança ”, disse Jeffries.

“Não existe uma arma de evidência que exista para sugerir que mulheres e pessoas de cor são os culpados pela tragédia que ocorreu”, acrescentou. “E foi vergonhoso.”

