Jeffries: Por margem estreita, o Partido Republicano não pode ‘aprovar nada perto’ do projeto de lei flutuante de Johnson

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries (DN.Y.), argumentou que os republicanos da Câmara, com sua margem estreita, não serão capazes de aprovar “nada parecido” com o que o presidente da Câmara, Mike Johnson (R-The.), tem levantado.

Jeffries unido MSNBC na noite de terça-feira, onde o apresentador Chris Hayes perguntou a ele sobre o pacote de reconciliação de Johnson e os sinais de que ele poderia remover o limite da dívida da legislação em expansão.

“Achamos que teremos que levar esta luta para o domínio público, garantir que podemos vencer a batalha pelo sentimento público”, disse Jeffries sobre os planos dos democratas.

Jeffries observou que “não haverá votos” dos democratas sobre as ideias divulgadas pelos principais republicanos, incluindo aquelas que cumprem quase todas as promessas de campanha do presidente eleito Trump.

Johnson disse aos jornalistas na semana passada que a sua “intenção” era abordar o limite da dívida no pacote de reconciliação. No entanto, na terça-feira ele voltou atrás em sua declaração e disse que “não está casado” com a inclusão do aumento do limite da dívida no pacote.

É um sinal de que o principal republicano da Câmara pode estar a considerar trazer à tona o longo acordo legislativo.

Ainda assim, os republicanos terão de trabalhar com os democratas para aumentar o limite da dívida se quiserem retirá-lo do pacote de reconciliação. Isso é algo que Jeffries sabe e expressou no ar na terça-feira.

“A realidade é que, se tivermos sucesso nesse esforço, então não creio que eles, com a sua estreita margem republicana, conseguirão aprovar algo próximo do que o presidente ou os republicanos da Câmara estão a discutir”, disse Jeffries.

O principal democrata da Câmara disse que seu partido está disposto a encontrar “um terreno comum bipartidário” com os republicanos e a nova administração Trump. No entanto, criticou os legisladores da oposição por “não serem sérios” sobre as principais questões sobre as quais fizeram campanha, incluindo os preços dos alimentos e os custos dos cuidados infantis.

“O que eles querem fazer, Chris, é aprovar enormes incentivos fiscais para bilionários e empresas ricas, e depois querem que as famílias trabalhadoras e as pessoas da classe média e os pobres, os doentes e os feridos paguem por isso”, disse Jeffries.

