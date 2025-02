Jeffries Support Wikler no suporte de última hora para a cadeira do DNC

Jeffries Support Wikler no suporte de última hora para a cadeira do...

O líder minoritário da Câmara dos Deputados, Hakeem Jeffries (DN.Y.), fez um apoio de última hora no Presidente do Comitê Nacional Democrata (DNC) na sexta -feira, apoiando o presidente do Partido do Estado de Wisconsin, Ben Wikler.

“Embora existam vários candidatos ao presidente do DNC que demonstraram visões claras e abrangentes para o futuro de nosso partido, Ben Wikler está melhor posicionado para liderar o DNC”, JeffriesEle disse em comunicado compartilhado pela conta X do Wikler.

“O compromisso de Ben de lutar pelas famílias trabalhadoras, reduzir custos para nós, contribuintes que trabalha e construir uma coalizão diversificada, será crucial para energizar a base e mover os eleitores do balanço em nossa direção”, continuou ele. “Ele é um pensador estratégico, um organizador talentoso e uma angariação de fundos verificada com um histórico de obter escolhas difíceis em um estado de campo de batalha”.

Wikler disse em comunicado sobre X que era uma “profunda honra” ter o apoio de Jeffries.

“Nosso objetivo é unir esse partido, lutar pelos trabalhadores em todos os lugares e ganhar e diminuir a votação, que, em 2026, o líder Jeffries se torna o próximo orador da casa”, acrescentou.

Vários outros líderes democratas também apoiaram Wikler para o presidente da DNC, incluindo o líder da minoria do Senado de Chuck Schumer (DN.Y.) e a representante Nancy Pelosi (D-Califórnia). O representante James Clyburn (DS.C.) está apoiando o presidente do Partido Estadual de Minnesota, Ken Martin.

O apoio de Jeffries ocorre um dia antes de 448 membros do comitê do DNC selecionarem o próximo líder para cuidar das rédeas do presidente cessante Jaime Harrison. Wikler, Martin e ex -governador de Maryland Martin O’Malley acumularam os backups mais notáveis ​​e precisarão de pelo menos a maioria dos votos dos membros do comitê do DNC para serem eleitos.

