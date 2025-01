Jenna Bush Hager sobre a aparição do pai na posse: ‘Ele era realmente muito bem comportado’

As expressões animadas do ex-presidente George W. Bush chamaram a atenção online, mas Jenna Bush Hager diz que seu pai “foi realmente muito bom” na posse do presidente Trump.

O co-apresentador de “Today”abertono programa matinal da NBC na terça-feira sobre como é ver seus pais em eventos de alto nível, como a posse de Trump um dia antes.

“Sabe quando você está assistindo ao show de Natal dos seus filhos ou algo assim e, se formos honestos, você realmente não se importa com a cena toda? como assistimos a uma posse na minha família e o que está acontecendo com os pais”, disse Hager, filha de 43 anos do ex-presidente, à co-apresentadora convidada Scarlett Johansson.

“Ele se torna viral basicamente por qualquer coisa. Ele não fez nada”, exclamou Hager.

As câmeras capturaram o 43º presidente piscando, sorrindo com os olhos arregalados e fazendo outras caretas, o que Hager descrito como incluir um “sorriso e uma expressão boba” na inauguração no Capitólio.

“Essa é a cara dele. Essa é a cara dele”, disse Hager a Johansson, antes de refletir sobre a amizade de seu pai com o ex-presidente Obama, que também compareceu à cerimônia de posse.

“Adoro quando eles estão juntos. Eles se tornaram amigos incomuns”, disse Hager sobre o relacionamento do outro lado do corredor. Bush foi visto no funeral do presidente Carter no início deste mês, brincando, dando um tapa na barriga de Obama.

“Eles são amigos”, disse Hager sobre os ex-comandantes-chefes democratas e republicanos.

“Acho que isso mostra que mesmo em tempos de divisão, temos muito mais coisas que nos unem”, disse ele.

