Jenna Compono e Zach Nichols anunciam que esperam o quarto filho

As estrelas do desafio Jenna Compono e Zach Nichols estão prontos para receber seus 4º filho. Em 26 de janeiro, o feliz casal publicou uma adorável atualização do Instagram que anuncia que será uma família de seis.

Jenna Compono e Zach Nichols esperam outra criança

Jenna Compono e Zach Nichols mantêm as novas tradições para os bebês vivos com o anúncio de seu novo filho. O casal publicou um clique de suas três crianças adoráveis ​​sentadas junto com os números 1, 2, 3 e 4. O slot do quarto bebê apresenta uma imagem do sonograma de comparação com as palavras “em breve”.

Atualmente, Compono e Nichols têm três filhos: Anthony Joseph, 3, Liliana Marie, 2 e Carmella Jean, 11 meses. Na última publicação do IG, o casal anunciou a chegada do novo bebê com um título divertido, escrevendo: “Porque três crianças não eram caóticas o suficiente … Baby #4 em agosto próximo de 2025”.

Para o segundo filho do casal de celebridades, eles publicaram uma atualização semelhante, dizendo: “Apenas uma criança que expira em dezembro de 2022”. Ele então abriu seu conforto em ter uma grande família. Ela disse a ele E! Notícias“Eu venho de uma família grande e me sinto seguro e confortável com os dois bebês!” Compono continuou: “Eu quero o meu terceiro, e o segundo nem está aqui!”

Nichols estava na mesma página que sua esposa. Ele acrescentou: “Quero que meus filhos tenham idosos como meus irmãos. É como ter um amigo melhor amigável. A única parte ruim é que isso aconteceu na primeira tentativa, eu estava tentando obter um pouco mais de ação.

Compono e Nichols anunciaram seu casamento em 2021 depois de participar por mais de dois anos. Seu plano de casamento original teve que mudar devido à pandemia covid-19. Componente contado Pessoas“Nosso plano era se casar em fevereiro e ter um bebê imediatamente mais tarde. Devido ao Covid e a ter que reprogramar nosso casamento com um ano de distância, decidimos fazer as coisas para trás.