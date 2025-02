Jenna Dewan, da 7ª temporada do novato, se Nolan e Bailey quebrariam

Depois Episódio 7 da 7ª temporada de Rookie transmitido, Jenna Recentemente ele foi para o Especulações de uma ruptura Entre seu caráter Bailey Nune e John Nolaninterpretado por Nathan Fillion. O novato da ABC é um dos dramas criminosos mais populares, que retornou com sua sétima temporada em 7 de janeiro de 2025. O show, que estreou pela primeira vez em outubro de 2018, apresenta um ótimo elenco que inclui Mekia Cox, Eric Winter, Alyssa Díaz, Richard T. Jones, e muito mais.

Jenna Dewan zomba do futuro de Nolan e Bailey na 7ª temporada dos novatos

Jenna Dewan falou recentemente e discutiu se os eventos do episódio 7 da temporada 7, “The Mickey” afetarão o relacionamento de Bailey e Nolan.

No episódio 7, o segredo de Dewan Bailey é exposto ao marido na tela, John Nolan (Nathan Fillion). Ele descobre que sua esposa Bailey está em contato com o assassino contratado que matou Jason Wyler, interpretado por Steve Kazee, no episódio 5, “Til Death”. Isso leva a um confronto tenso entre os dois no sétimo episódio.

Quando perguntado sobre como a morte de Jason Wyler e a revelação do segredo impactaram o relacionamento de Bailey e Nolan na temporada de estreia, disse Dewan. Canil“A temporada começa com um drama e intensidade de alto risco para Bailey, e acho que a partir de agora é estabilizar depois disso e encontrar o caminho com Nolan”.

Jenna Dewan também comparou a situação que Bailey e Nolan haviam passado no início da temporada para andar em chamas. A atriz acrescentou: “Eu acho que quando você está passando por algo tão intenso quanto isso juntos, e você realmente faz isso do outro lado, há um pouco de abreviação: (eles podem) olhar para nós e ver:“ Passamos por Isso.

A segunda temporada de estreante tem um total de 18 episódios, e cada um é transmitido às terças -feiras por semana.