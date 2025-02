Jennifer Coppen preparou a custódia de Kamari, senão vidas longas, quem é dado?

Yakarta, vivo – Jennifer Coppen admitiu que ainda estava em um duelo muito profundo depois que seu marido Dali Wassink morreu. Embora o ano tenha mudado, Jenifer Coppen ainda não conseguia esquecer Dali Wask por fazê -lo experimentar transtornos mentais.

Reconhecida por Jennifer Coppen, a morte de seu marido, que foi muito repentino devido a um único acidente de motocicleta, o fez ir e ir para o exterior revisando sua saúde. Jennifer Coppen sente que tem muitas doenças devido ao estresse grave que parece. Mova para conhecer a história completa, vamos lá!

“Eu fui de um lado para o hospital. Uma Cingapura, Tailândia, porque pensei que havia uma doença. Devido aos longos efeitos do estresse, do duelo, foi no ponto em que os ataques de pânico frequentemente, o coração era frequentemente excitado , ele costumava sentir como se as pessoas queriam morrer, muitas vezes confusas, como pessoas doentes “, disse Jennifer Coppen, citando vídeos do YouTube Denny Sumargo, sexta -feira, 7 de fevereiro de 2025.

A condição fez com que Jennifer Coppen estivesse ainda mais nervoso porque ela pensou no destino da criança. Por um lado, Jennifer Coppen sentiu que algo estava errado com ele, mas, por outro lado, ele também queria viver muito para acompanhar sua filha chamada Kamari.

Jennifer Coppen raramente pensa em ser o pior quando o Todo -Poderoso chama também. Ele teme que a criança viva e viva com quem mais, se não com sua mãe biológica.

“Estou muito nervoso, especialmente agora, desde que Dali ficou, me senti mais assustado. Não tenho medo de não, receio que meu filho seja”, disse Jennifer.

“Existe medo no meu cérebro, se eu não tenho meu filho?” Ele continuou.

Portanto, Jennifer Coppen preparou a partir de Din sob a propriedade de Kamari um dia. Ele aconselhou que, se não vivesse muito, Kamari seria confiado a seu irmão cujo status é atualmente casado e também tem filhos. Então, se houver algo indesejável para seu irmão, Jennifer Coppen dará a filha a um de seus amigos mais próximos.

“Eu me preparei para a custódia do meu filho, serei tratado com meu irmão e sua esposa, porque realmente existem regras na Indonésia pela custódia para se casar bem”, explicou.