Jennifer Coppen revela seu relacionamento com Aisar Khaled

Bali, LONGA VIDA – Jennifer Coppen expressou sua frustração com os internautas que a criticaram por ser próxima do YouTuber Aisar Khaled. Há algum tempo, Aisar Khaled visitou Bali e conheceu Jennifer Coppen.

Eles frequentemente passavam algum tempo juntos, visitando várias áreas de Bali e até convidando Aisar Khaled para conhecer a família do falecido Dali Wassink.

No entanto, a proximidade de Jennifer Coppen e Aisar Khaled gerou reações mistas por parte do público. Vamos continuar lendo o artigo completo abaixo.

Embora muitos apoiem que eles sejam mais próximos e tenham um relacionamento especial, alguns outros discordam porque Aisar Khaled foi relatado anteriormente como próximo de Fuji.

É isso que faz Jennifer Coppen sentir que sua atitude não está certa.

“Estou fazendo tudo errado, é como se estivesse respirando errado.” Jennifer Coppen disse, citando um vídeo do Instagram. @lambe_danu2Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025.

Jennifer Coppen também ficou chateada com os internautas que lhe pediram para esclarecer seu relacionamento com Aisar Khaled. Muitos compararam a atitude de Jennifer Coppen em relação às fofocas com a do ex-jogador de futebol Justin Hubner.

“Então, quando li, houve pessoas que disseram: ‘Por que você não esclarece imediatamente se não tem nenhum relacionamento com ele? Naquela época, os jogadores de futebol estavam falando sobre isso e imediatamente esclareceram'”. Jelas Jennifer Coppen.

Na verdade, a razão pela qual ela não falou sobre seu relacionamento com Aisar Khaled até agora é porque os dois não são particularmente próximos. Jennifer Coppen também conheceu recentemente Aisar Khaled e os dois são amigos íntimos.

Além disso, rumores sobre a proximidade deles surgem da expectativa dos internautas que começaram a fazer matches nas redes sociais.

A própria Jennifer Coppen sentiu que nunca tratou Aisar Khaled de maneira especial porque, aonde quer que fossem, outros membros da família os seguiam.

Jennifer Coppen até convidou Aisar Khaled para conhecer a mãe e a irmã de seu falecido marido.

“Não sinto necessidade de esclarecer isso porque não existe qualquer tipo de relacionamento. Além disso, aqueles que dizem ‘Eles são definitivamente próximos, são definitivamente parentes’, por que são estúpidos? Está claro que o irmão mais novo de Dalí está lá . Se estou feliz.” tegasJennifer Coppen.

“Se eu realmente tenho algum relacionamento com ele, tenho sentimentos, não há como envolver Yaya ou Zoey. Você está dizendo que sou louco por encobrir meu relacionamento trazendo a família do Papa Dali?” ele acrescentou.

A mãe de uma criança negou veementemente as acusações de ter um relacionamento especial com Aisar Khaled.

Além disso, Jennifer Coppen também é amiga íntima de Fuji, que já se sentiu atraída por Aisar Khaled.

A proximidade entre Jennifer Coppen e Aisar Khaled foi estabelecida porque sentiam a mesma frequência e tinham os mesmos gostos.

“Ele e eu somos apenas amigos, já somos amigos, sabia? Porque temos a mesma frequência. Somos ambos pessoas divertidas, ambos somos loucos.” disse.