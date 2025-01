Jennifer Garner compartilha fatos comoventes em meio ao desastre de incêndio em Los Angeles

Los Angeles, AO VIVO – A renomada atriz Jennifer Garner compartilhou recentemente sua experiência emocional depois de perder um amigo próximo devido aos grandes incêndios florestais que atingiram Los Angeles.

Em entrevista ao chef José Andrés do World Central Kitchen e Katy Tur do MSNBC, a estrela do filme Family Switch expressou sua profunda tristeza pela tragédia.

 Jennifer Garner expressa tristeza após perda devido a incêndios florestais

“Perdi um amigo. “Ele não conseguiu sair a tempo”, disse Garner, com a voz trêmula.

Ele explicou que esta perda não o impactou apenas pessoalmente, mas também na comunidade da sua igreja. Segundo Garner, a dor que ele sente é tão grande que fica difícil falar mais sobre isso neste momento.

Além de perder amigos próximos, Garner também expressou preocupação com as milhares de famílias que ficaram desabrigadas pelo incêndio. Ele disse que pelo menos 5 mil casas foram destruídas e que ele conhecia pessoalmente cerca de 100 famílias vítimas.

“Sinto-me quase culpado quando ando pela minha casa”, diz Garner calmamente.

Descreve como é difícil desfrutar de conforto em meio à realidade de que tantas pessoas perderam tudo.

“O que posso fazer? Como posso ajudar? O que posso oferecer?” ele acrescentou.

Garner também elogiou a missão do Chef José Andrés e da organização World Central Kitchen que tem trabalhado arduamente para fornecer assistência alimentar às vítimas dos incêndios florestais.

“Agradeço muito o que José Andrés e sua equipe estão fazendo. “Eles mostram que sempre há uma maneira de ajudar, não importa quão grande ou pequena seja a contribuição”, disse ele.

Os recentes incêndios florestais que atingiram Los Angeles foram um dos maiores dos últimos anos. Milhares de famílias perderam suas casas e muitas vidas foram perdidas devido à rápida propagação do fogo.

Esta situação causou profunda dor na comunidade local e levou muitas pessoas a procurar formas de ajudar as pessoas afetadas.