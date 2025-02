Jennifer Tilly Net Watch 2025: Quanto dinheiro ganha?

Os fãs expressaram curiosidade para aprender sobre Jennifer Tilly’s líquidos ativos em 2025. Ela é um texto dos prêmios Saturno, Fantasto e Glaad do Canadá. Ativo na indústria desde os anos 80, Tilly teve uma carreira ilustre e até obteve uma indicação para o Oscar. Ela também é uma jogadora de poker profissional e venceu várias competições.

Então, aqui está tudo o que você precisa saber sobre os ativos líquidos de Tilly e quanta riqueza se acumulou ao longo dos anos.

O que é os ativos líquidos de Jennifer Tilly em 2025?

Tilly tem um patrimônio líquido especulado de US $ 40 milhões em 2025.

Os ativos líquidos de Tilly em 2025 consistem em lucros de sua carreira como atriz e como campeão de poker.

Jennifer Tilly é mais famosa por Olive Neal em balas sobre a Broadway (1994), Tiffany Valentine, na franquia do trabalho da criança e Violet in Bound (1996).

O que Jennifer Tilly faz para ganhar a vida?

Jennifer Tilly é atriz e campeã de poker por profissão.

Segundo os relatos, a atriz é a primeira celebridade a ganhar uma série de pulseiras da World Series of Poker em 2005. Ele também venceu o Tird World Poker Tour Tour naquele ano. Mais recentemente, Tilly repetiu o papel de Tiffany Valentine na rede SyFy / EUA, Chucky Series.

Os lucros de Jennifer Tilly explicaram: como o dinheiro ganha?

Jeniffer Tilly ganha dinheiro com seu extenso trabalho em filmes, programas de televisão e peças de teatro, bem como seus lucros como jogador profissional de poker.

Intermediário

Jennifer Tilly atua na indústria do entretenimento desde o início dos anos 80 e acumulou uma filmografia impressionante, que contribuiu para seus ativos líquidos.

Além dos mencionados acima, Tilly apareceu em projetos como The Fabulous Baker Boys (1989), Liar Liar (1997), Stuart Little (1999), The Cat’s Meow (2001), Monsters, Inc. (2001), The Haunted Mansion (2003) e Tideland (2005). Tilly também apareceu como uma estrela convidada em várias temporadas das donas de casa reais de Beverly Hills de Bravo.

Poker

Como jogadora profissional de poker, Jennifer Tilly, segundo relatos, tem lucros ao vivo de mais de um milhão de dólares, o que presumivelmente também aumenta seus ativos líquidos.

Royalties de Simpsons

Após seu divórcio do co-desenvolvedor e produtor dos Simpsons, Sam Simon, Jennifer Tilly recebeu um corte de 30 % da receita líquida do programa. Os royalties do programa favorito dos fãs ainda contribuem principalmente para sua renda anual.