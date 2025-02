Jeopardia final da cultura pop para 12 de fevereiro de 2025 – Pergunta e resposta

Aqui você verá o Jeopardia final da cultura pop Perguntas e respostas para quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025. O Amazon Prime lança três episódios de perigo da cultura pop ao mesmo tempo, então encontraremos as pistas finais dos episódios 31, 32 e 33 nesta primeira temporada do programa. Esta versão do Jeopardy centrada no entretenimento é organizada pelo comediante e ator Colin Jost e apresenta equipes de três. Muito perigo nesta semana, particularmente o torneio regular de campeões e Jeopardy Celebrity que será transmitido hoje. Aqui estão as perguntas e respostas finais para o perigo em perigo em 02/12/2025.

Perigo final Perigo da cultura pop para 12 de fevereiro – episódio 31

O perigo final da cultura pop para o episódio 31 de 12 de fevereiro está na categoria de “Singers” e tem a seguinte faixa:

Ele começou sua carreira cantando música cristã e, em 2011, ele se tornou a primeira mulher a ter 5 hits pop nº 1 de um único álbum

Resposta final de perigo da cultura pop para 12 de fevereiro, episódio 31

A resposta correta para a faixa final de Jeopardy para o Pop Jeopardy Episódio 31 Culture é “Quem é Katy Perry?”

Katheryn Elizabeth Hudson, mais conhecida como cantora pop Katy Perry, foi a primeira cantora do evangelho. Em 2001, aos 16 anos, ele lançou um álbum homônimo chamado “Katy Hudson”, mas depois mudou para a música pop e mudou seu tão chamado “Katy Perry”. Após seu álbum, “One The Boys”, em 2008, que se seguiu ao álbum “Teenage Dream” de 2010, do qual ele obteve cinco hits pop nº 1: “Firework”, “última noite de sexta -feira”, “Teenage Dream”, “Gurls de California “e” et “

Perigo final Perigo da cultura pop para 12 de fevereiro Episódio 32

O perigo final da cultura pop para o episódio 32 em 12 de fevereiro está na categoria de “The Tonys” e tem a seguinte faixa:

Vencedor do Grammy 2, em 2013, esta estrela pop ganhou um Tony pela melhor pontuação original, a primeira mulher solo a ganhar esse prêmio

Resposta final de perigo da cultura pop para 12 de fevereiro Episódio 32

A resposta correta para a faixa final de Jeopardy para o episódio 32 é “Quem é Cyndi Lauper?”

Enquanto Cyndi Lauper é mais famoso por ser um ícone do 80 Music e a letra da adaptação cênica do filme britânico de 2005 com o mesmo nome, e foi reconhecido por seu trabalho em 2013 com um Tony para a melhor pontuação original. Mais tarde, foi incluído no Composers Hall em 2015.

Perigo final Perigo da cultura pop para 12 de fevereiro Episódio 33

O perigo final da cultura pop para o episódio 33 em 12 de fevereiro está na categoria de “threads comuns” e tem a seguinte pista:

Bryan Cranston uma vez apontou

Resposta final de perigo da cultura pop para 12 de fevereiro, episódio 33

A resposta correta para a faixa final de Jeopardy para a cultura pop, Jeopardy Episódio 33 é “O que são brancos armazenados?”

Bryan Cranston fez vários comentários sobre como o branco torrado era um fio comum entre Walter White em Breaking Bad e Hal em Malcom no meio. Fale Vanity FairEle explicou que não queria que Walter usasse zumbas apertados e perguntou ao criador Vince Gilligan por que ele colocou isso no roteiro. Vince disse que a imagem era simplesmente divertida, semelhante a como eles foram usados ​​em Malcom no meio. Mas Bryan percebeu que essa roupa íntima em particular realmente se ajustava ao personagem de Walter White de uma maneira diferente: valas apertadas também eram patéticas.