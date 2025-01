Jeremy Allen White escolhido para um programa romântico da Netflix baseado no romance do autor Call Me by Name

Jeremy Allen Blanco foi jogado em Variações de enigmaUma nova série Limited Limited que adapta o romance homônimo de André, Aciman.

Aciman é conhecido por escrever Call Me pelo seu nome de 2007, que o diretor Luca Guadagnino adaptou a um longa -metragem estrelado por Timothée Chalamet e Armie Hammer em 2017. Seu livro Enigma Variações foi publicado em 2017.

De acordo com VariedadeA Netflix está agora se tornando variações de enigma em uma série limitada do escritor, produtor executivo e showrunner Amanda Kate Shulman.

White, conhecido por estrelar o urso, interpretará Paul na série.

O que são variações de enigma com Jeremy Allen White?

A descrição do romance diz: “” Variações de Enigma ‘diz a vida de um homem chamado Paulo, cujos amores permanecem tão devorados e gananciosos durante sua idade adulta quanto em sua adolescência. Ou o palco do sul da Itália, onde, quando criança, ele está apaixonado pelo cabanista de seus pais ou em um campus nevado na Nova Inglaterra, onde sua paixão duradoura por uma garota que se encontrará repetidamente ao longo dos anos é marcada por anônimo Reuniões com homens, em uma quadra de tênis em Central Park ou em uma calçada de Nova York no início da primavera. Os apegos de Paulo são inatingíveis, transitórios e sempre apoiados pelo Puro desejo. Antes de cada passo que Paulo dá, suas esperanças, negações, medos e arrependimentos estão sempre prontos para colocar suas armadilhas. No entanto, o sonho do amor persiste. Nem sempre sabemos o que queremos. Podemos permanecer enigmas para nós mesmos e para os outros. Mas mais cedo ou mais tarde descobrimos quem sempre sabíamos que éramos.

Castings adicionais não foram anunciados neste momento. Oliver Hermanus dirigirá e executará o programa. White e Aciman também são produtores executivos.

A Netflix não anunciou uma data de lançamento para variações de enigma.