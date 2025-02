O ex -chanceler Jeremy Hunt disse que, reduzindo os benefícios de adultos, permitiria que Sir Keir Sparmer se comprometa com o aumento da defesa em mais de 3% do PIB nesta semana.

Hunt, que era chanceler até as eleições ser convidadas em julho do ano passado, disse que a Grã -Bretanha aumentaria o consumo de defesa para coincidir com os EUA, fornece o futuro da Ucrânia e da OTAN.

O presidente dos EUA, Donald Trump, exige que a Europa pague mais para pagar por sua segurança, enquanto lida com a Rússia que poderia correr a paz na Ucrânia.

A chanceler Rachel Reeves disse que “absolutamente se comprometeu” a gastar 2,5% da defesa e aumentar o consumo de acordo com o que será prometido em seu manifesto a fazer “apropriadamente”.

Sir Keir Starmer com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (Carl Court / PA)

No terceiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, Tory G. Hunt disse representantes: “Se o governo for movido com planos de reduzir o número de benefícios para adultos apenas para os níveis para 2019. Ano para economizar 40 bilhões de libras por ano.

“Isso significaria que na quinta -feira (secretário de Relações Exteriores David Lammy) poderia dizer à trupe do presidente para aumentar o consumo de defesa para 3% do PIB, ou até 3,4% do PIB -A.

“Não apenas garantiria o futuro da Ucrânia, mas também garantiria o futuro da OTAN, que é um dos desafios mais importantes que o governo enfrenta”.

O Sr. Lammy respondeu: “Reconheço que (o Sr. Hunt) traz uma grande experiência para essas coisas, e ele colocou essas atitudes sobre os registros e em conversas detalhadas que, é claro, tenho certeza de que sou um chanceler do escritório parecerá com muito cuidado neles.

O secretário do Senj do Secretário de Relações Exteriores de Dame Patel também sugeriu parte dos gastos no Reino Unido para fortalecer a defesa e a segurança nacionais.

Depois de pressionar que a defesa aumentaria para 2,5% do PIB, as mulheres acrescentaram: “Dadas as ameaças de nossas nações de rostos, eu convenceria o governo e reconsideraria alguns dos 0,5% que são gastos atualmente em ODA (assistência oficial ao desenvolvimento) Para ainda mais nossa defesa nacional, segurança.

Atualmente, o Reino Unido consome cerca de 2,3% do PIB em defesa – 53,9 bilhões de libras no exercício de 2023/24 – mas o governo se comprometeu com a saída de “trilha” para 2,5%.

Na conferência de imprensa em frente à sua inauguração em janeiro, Trump pediu aos aliados da OTAN que gastassem 5% do seu PIB em defesa.

O representante conservador do New Forest East Sir Julian Lewis disse que sente “nojo pelo espetáculo do líder do mundo livre do chuveiro de louvor” no presidente russo Vladimir Putin.

O ex -secretário do Interior de Tory, James, também pediu aumento do consumo de defesa e disse que o “ambiente em que operamos e, portanto, nossa resposta deve basicamente”.

Ele acrescentou: “Temos que enviar uma mensagem a nossos amigos e inimigos para defender o sério e eu me lembraria da obrigação que fizemos ao povo ucraniano quando esse apoio ocorrer, nosso apoio não foi um contato de apoiar os outros, foi absolutamente .

“E devemos nos sair bem nesse compromisso, porque dissemos coisas que incentivavam os ucranianos a colocar seus filhos e filhas em prejudicar.

“Eles aumentaram o fim das negociações, devemos levantar a nossa”.

Lammy disse que o Reino Unido era a Ucrânia “o amigo mais importante” e continuaria sendo.

Ele disse: “Entendemos aqui na Europa, sim, queremos que essa guerra seja concluída, mas queremos paz duradoura e temos uma longa memória em relação à União Soviética e à história em que somos levados a essa paz”.

Jonathan MP (Pendle e Clithero) disse que o Reino Unido deve “se tornar uma defesa real” se ele quiser parar o Sr. Putin e deve “revisar com urgência o consumo existente de 2,5%”.

O ex -ministro conservador Andrew Murrison disse que “2,5% do PIB está navegando agora e que eu tenho os recursos para gastar 3% no prazo reconhecível”.

Andrew George Profeta Liberal-Democrata (St Ives) marcou o Sr. Trump “Putin de Putin na Casa Branca”, que Lammy respondeu que apoiou o presidencial americano “desejo de trazer essa terrível guerra ao fim”.

Em sua declaração, Commons, Lammy disse anteriormente que o Reino Unido “ouvirá” se a Rússia for séria em uma paz permanente que respeite a soberania e a independência ucranianas.

O Sr. Lammy também elogiou o “espírito de Blitz desafiador” da Ucrânia e acusou a “política externa da Rússia” durante as décadas, dizendo ao verdadeiro eu e fornecer apoio à Ucrânia para permanecer forte porque é necessário garantir a paz permanente e moldar nosso coletivo Segurança para que Putin nunca mais ataca.

Lammy disse que diz que os ucranianos precisam de seus aliados na Europa e nos Estados Unidos “trabalhando juntos sozinhos através da força”.

Mais tarde, ele disse: “Havia 17 cidadãos britânicos que serviram como membros das forças armadas da Ucrânia que foram mortas em ação e se lembram de hoje”.