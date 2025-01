Jessica Alba confirma sua separação de Cash Warren após 16 anos de casamento

Quatro estrelas fantásticas Jéssica Alba anunciou sua separação do marido, dinheiro. O casal de celebridades se conheceu em 2004 e completou 16 anos de felicidade conjugal. Eles compartilham três filhos: Honor, 16 anos; Abrigo, 13; e Hayes, 7.

Jessica Alba fala sobre sua separação do marido Cash Warren

Jessica Alba está pronta para ser honesta sobre seu atual rompimento com o produtor de cinema Cash Warren. O ator de 42 anos anunciou a notícia no Instagram. Ele começou a nota destacando sua jornada de crescimento com Warren. “Há anos estou em uma jornada de autorrealização e transformação, tanto como indivíduo quanto em parceria com Cash”, escreveu a estrela de Honey.

“Estou orgulhosa de como crescemos como casal e em nosso casamento nos últimos 20 anos, e agora é hora de embarcar em um novo capítulo de crescimento e evolução como indivíduos”, acrescentou ela.

O romance de Warren e Alba começou em Vancouver, nos sets de Quarteto Fantástico. Alba afirmou que os sentimentos eram mútuos. Na casa de Jéssica Alba YouTube canal, o casal falou sobre seus primeiros dias de romance. Warren disse: “Eu me apaixonei por você desde o primeiro momento em que te vi”.

Três anos depois de se apaixonar, o casal de celebridades compartilhou a notícia de que estava esperando o primeiro filho. O casal também ficou noivo no mesmo ano. Em maio de 2008, Alba e Warren se casaram no tribunal de Beverly Hills e no mês seguinte nasceu sua primeira filha, Honor Marie Warren.

O feliz casal deu as boas-vindas à sua segunda filha, Haven Garner Warren, em agosto de 2011. A dupla teve seu terceiro filho em 2017. Alba ficou muito feliz ao compartilhar sua atualização de vida. Instagram. “Hayes Alba Warren 31/12/17 O melhor presente para receber o Ano Novo!! Cash e eu nos sentimos muito abençoados. Haven e Honor já estão obcecados por seu novo irmãozinho.”

Ao longo dos anos, Warren e Alba compartilharam homenagens de amor um ao outro com bastante frequência. No dia 19 de maio de 2024, a dupla comemorou dezesseis anos de casamento. Alba compartilhou a importância de não estabelecer um verdadeiro conjunto de regras ou orientações ao cuidar de uma família. “Em bons e maus momentos, continuamente encontramos o caminho de volta um para o outro e escolhemos um ao outro”, escreveu ele em Instagram.