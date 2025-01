Jesy Nelson, ex-integrante do Little Mix, anuncia que está grávida de gêmeos

jesy nelsonConhecida por ser ex-integrante do girl group Little Mix, ela anunciou que está grávida de gêmeos do músico Zion Foster, de 26 anos. O relacionamento de Nelson e Foster tem sido um ponto de interesse para os fãs, já que os dois pareciam ter se separado em setembro de 2024. Aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o anúncio da gravidez de Nelson.

Jesy Nelson e Zion Foster anunciam que estão esperando gêmeos

A cantora Jesy Nelson deu recentemente a notícia de que está esperando gêmeos em uma postagem sincera no Instagram. Na postagem, Nelson pode ser visto segurando uma foto dela e de Foster que mostra sua barriga de grávida. Além disso, Foster pode ser vista com a mão colocada na barriga enquanto os dois sorriem para a câmera.

Na legenda, Nelson escreveu: “Ela está comendo há 3 agora” e também adicionou dois emojis de bebê, sugerindo que ela está esperando gêmeos. Depois que ela tornou pública sua gravidez, os fãs de Nelson e Foster os parabenizaram e expressaram sua felicidade em mensagens de apoio. Foster também compartilhou a postagem em seu Instagram.

O relacionamento de Jesy Nelson e Zion Foster se tornou um ponto de interesse dos fãs nas redes sociais pela primeira vez em 2022. De acordo com reportagem de Revista PessoasDesde então, os dois namoram intermitentemente, até que Foster aparentemente confirmou sua separação em setembro de 2024. De acordo com um relatório de correio diárioFoster sugeriu a separação em uma postagem do TikTok depois que rumores circularam online sobre isso. Ele comentou: “Mulher linda por dentro e por fora, desejo nada além do melhor”. No entanto, os fãs ainda não sabem a situação exata de seu relacionamento após o recente anúncio da gravidez.

Jesy Nelson foi membro do popular grupo feminino Little Mix ao lado de Perrie Edwards, Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock, que estreou em 2012. Ela deixou o grupo em 2020.