Jack Schlossberg acusou o presidente dos EUA de usar declarando como um “oponente político”

Jack Schlossberg, o único neto de John F. Kennedy (JFK), encontrou o presidente dos EUA, Donald Trump, por causa de sua decisão de declarar o arquivo sobre o assassinato da JFK em 1963.

O comando executivo de Trump, assinado na quinta -feira, exige que os planos de publicar arquivos para o assassinato do JFK estejam se desenvolvendo dentro de 15 dias. O presidente alegou que a decisão foi “O primeiro passo para restaurar a transparência e a responsabilidade”.

No post no X (Twitter anterior) mais tarde naquele dia, Schlossberg abordou o que descreveu como "Teorias da conspiração" ao redor da morte de seu avô.













“A verdade é muito (sic) mais triste que o mito – uma tragédia que não deveria acontecer. Não faz parte do inevitável esquema. isto,” Ele escreveu.

Muitos usuários do X não concordaram com a declaração de Schlossberg. Alguns alegaram que JFK e os fatos sobre sua vida e morte “Eles pertencem ao povo americano”. Outros questionaram o sigilo longo -a termo, alegando que “Obviamente, há algo que o governo não deseja informar o público”.

Trump fez uma promessa semelhante durante seu primeiro mandato, mas no final ele cumpriu a pressão da CIA -EI FBI para manter alguns documentos.

O presidente Kennedy Knno foi baleado em Dallas, no Texas, em novembro de 1963. A investigação oficial identificou o ex -marinho americano Lee Harvey Oswald como o único suspeito. No entanto, isso não determinou um motivo claro além de sua insatisfação geral com a sociedade e o governo. O suposto autor foi morto logo depois por Jack Ruby, morador local.

Juntamente com os registros relacionados ao presidente Kennedy, a ordem executiva de Trump pretende declarar os registros federais restantes sobre o assassinato do irmão e senador de JFK de aliado político Robert F. Kennedy e os direitos cívicos do reverendo Martin Luther King Jr.













A família do rei respondeu a uma abstinência mais para detectar.

Em uma declaração no Facebook, a filha mais nova do rei Bernica descreveu o assassinato como “Uma profunda perda de família pessoal.” Continuou dizendo que os reverendo parentes eram esperados “Forneça uma oportunidade de revisar os arquivos em família antes de uma edição pública”.

Schlossberg enfrentou recentemente uma reação de retorno para várias declarações controversas. No início deste mês, ele causou raiva ao comparar a Oral Vance, a esposa do vice -presidente JD Vance, com sua avó Jacqueline Kennedy, com uma observação de que mais tarde admitiu ter sido inapropriado. 2024 condenou o leilão de roupas que pertenciam à sua falecida tia Carolyn Besette-Kennedy, chamando para venda “Super assustador.” 2023. “Vergonha” e, em vez disso, apoiou Joe Biden.