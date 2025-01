Jharkhand ganha prêmio nacional de ‘Estado de Melhor Desempenho’ por excelente desempenho nas eleições

O presidente Draupadi Murmu entrega o prêmio ao Diretor Eleitoral de Jharkhand, K. Ravi Kumar, no Auditório Zorawar, Manekshaw Centre, Nova Delhi, no sábado. | Crédito da foto: arranjo especial

Pela primeira vez, Jharkhand recebeu o Prêmio Nacional de ‘Estado com Melhor Desempenho’ por seu excelente desempenho nas eleições.

O Diretor Eleitoral (CEO) de Jharkhand, K. Ravi Kumar, foi homenageado pelo Presidente Draupadi Murmu no programa de nível nacional organizado no Dia Nacional do Eleitor no Manekshaw Center em Nova Delhi no sábado (25 de janeiro de 2025).

Expressando sua felicidade com o prêmio, o Sr. Ravi agradeceu a todos os eleitores do estado, a todos os funcionários de nível de cabine (BLOS) envolvidos no trabalho eleitoral, a todos os funcionários eleitorais, policiais, funcionários das forças de segurança, partidos políticos e meios de comunicação por cumprirem suas obrigações. deveres durante as eleições.

“O crédito pela condução livre, justa e pacífica das eleições de Lok Sabha e da Assembleia de 2024 vai para todas as partes interessadas no trabalho eleitoral. Hoje, o estado conseguiu isso devido aos esforços combinados de todos nós”, disse Ravi ao falar na cerimônia de premiação do Media Post.

Realizou muitas inovações em Jharkhand durante as eleições para Lok Sabha e para a Assembleia realizadas em 2024. Foi feita uma tentativa de tornar a lista de eleitores integrada, inclusiva e com zero erros.

Com isso, o Blo verificou diversas vezes os eleitores de cada casa e colou adesivos em suas casas. Foram realizadas campanhas especiais para eleitores de grupos tribais particularmente vulneráveis ​​(PVTG) para adicioná-los à lista de eleitores.

Ao mesmo tempo, foram tomadas medidas para garantir instalações mínimas nas assembleias de voto para os eleitores, tais como electricidade, água, casas de banho, cadeiras de rodas e rampas para eleitores com deficiência visual e cidadãos idosos.

Juntamente com a construção de assembleias de voto nas suas aldeias para eleitores em áreas remotas, também foram organizados veículos para assembleias de voto a mais de dois quilómetros de distância. Mesmo nas zonas afectadas pelos maoistas, os eleitores votaram pacificamente pela primeira vez nestas eleições.

Para um processo de votação tranquilo, os veículos foram utilizados para votar sem perturbar o trânsito geral através do sistema de gestão de veículos. Para comodidade dos eleitores nas cabines de votação, foram treinados mais de 1,2 lakh de voluntários, que desempenharam um papel importante na gestão de filas e para eleitores idosos e deficientes.

Para uma votação pacífica, todos os postos de controle foram equipados com câmeras CCTV e as cabines de votação foram monitoradas por webcast interna e externamente.

Para sensibilizar os eleitores, foram realizadas campanhas de hashtag em grande escala na Internet, nos meios de comunicação social e no âmbito da iniciativa emblemática SVEEP da Comissão Eleitoral.

Grupos de sensibilização ao nível das cabines também foram formados em todas as mesas de voto, através dos quais os eleitores foram motivados a votar. Devido à campanha de sensibilização, a percentagem de votos nas eleições de Lok Sabha aumentou e a percentagem de votos mais elevada também foi obtida nas eleições subsequentes para a Assembleia.