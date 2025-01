Jharkhand: Mais de 100 meninas pediram para tirar camisas em escolas particulares como punição

Num incidente chocante, o diretor de uma escola privada no distrito de Dhanbad, em Jharkhand, foi acusado de ordenar a mais de 100 meninas da classe 10 que tirassem as camisas para lhes escreverem mensagens.

Era o último dia de aula dos alunos na quinta-feira antes dos exames do conselho e os alunos queriam torná-lo memorável com os amigos.

As meninas da turma 10 escreveram votos de felicidades nas camisetas umas das outras. No entanto, o ato não agradou ao diretor da escola e ele ordenou que as meninas tirassem as camisas.

Depois de tirar a camisa, nenhum aluno foi autorizado a usar camisa e foi solicitado a usar jaqueta quando voltasse para casa. Segundo fontes, os alunos continuaram chorando e implorando à direção da escola, mas não prestaram atenção.

Ao chegarem em casa, os alunos contaram a situação aos pais, acusando o diretor da escola de assédio mental.

Os pais visitaram o escritório de Madhvi Mishra, vice-comissário de Dhanbad, exigindo ações rigorosas contra o diretor da escola pela ação.

Os pais disseram que suas filhas estão chateadas com o incidente e alegaram que o diretor não entendia que tipo de efeito isso teria na saúde mental dos alunos. “Eles estavam simplesmente comemorando o Dia da Caneta e se a escola tivesse alguma objeção a fazê-lo, os pais deveriam ter sido informados primeiro. No entanto, eles foram mandados para casa depois de tirarem as camisas. Nossas meninas não têm respeito? Sabemos como foi constrangedor para as meninas voltarem para casa assim. E se as meninas tivessem cometido um erro? Agora eles têm os exames do conselho e já estão sob pressão mental. Isso aumentou a tensão deles”, disse um dos pais.

Os pais exigem a prisão da diretora da escola e sua renúncia ao cargo.

O partido Bharatiya Janata MLA Ragini Singh também chegou ao escritório de DC com os pais e exigiu ação.

enquanto conversava com O hindu, Mishra disse: “Os pais vieram me encontrar hoje na Coletoria para tratar deste assunto e formamos um comitê composto por um oficial distrital de educação, um oficial de bem-estar social, um magistrado subdivisional e uma delegacia de polícia local. Hoje examinaram as imagens das câmeras de segurança, mas ainda estamos aguardando o relatório da comissão. “Quaisquer que sejam as conclusões contidas no relatório, tomaremos as medidas apropriadas.”