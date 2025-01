Jharkhand se movendo rapidamente no caminho do desenvolvimento com administração livre de corrupção: Governador Santosh Gangwar

O governador de Jharkhand, Santosh Gangwar, disse domingo (26 de janeiro de 2025) que o estado estava se movendo rapidamente no caminho do desenvolvimento com uma administração sensível e sem corrupção.

Gangwar estava indo para uma reunião no campo de Ranchi Morabadi depois de implantar a bandeira nacional por ocasião dos dias da República.

“Nossa constituição é um texto sagrado da democracia, que é um guia para todos nós. É nosso dever respeitá -lo completamente porque a Constituição é a base sólida do sistema governamental de qualquer nação”, afirmou.

“Eu apelo a todos os representantes públicos eleitos de Jharkhand para desempenhar suas funções e deveres de acordo com a Constituição”, acrescentou. Gangwar disse que o governo do estado sempre enfatizou o desenvolvimento com boa governança e justiça.

“O estado está se movendo rapidamente no caminho do desenvolvimento e no estabelecimento de uma administração transparente, constitucional, sensível e de corrupção”, disse ele. O governador disse que manter o estado de direito é a principal prioridade do governo do estado.

“As operações anti -xal foram realizadas de maneira planejada, o que resultou na prisão de 248 naxalitas em 2024. Até 24 naxalitas se renderam e nove foram mortos em reuniões”, disse ele.

“Um total de 154 criminosos organizados, incluindo quatro terroristas, e 898 cibercriminosos foram presos no estado”, disse ele. Gangwar disse que a agricultura é o desenvolvimento básico de Jharkhand.

“De acordo com o esquema de isenção de empréstimos agrícolas de Jharkhand, empréstimos no valor de ₹ 403 milhões de rúpias de 1,82 lakh foram renunciados neste ano financeiro. A missão do Millet do Estado de Jharkhand também começou em vista da situação da seca”, ele disse.

O governador disse que, para verificar a exploração e o transporte ilegal dos minerais estaduais, o governo está tomando medidas para instalar sistemas de monitoramento de veículos em cada veículo usado para transportar minerais.

“Para promover a energia verde, as usinas de energia solar foram instaladas no telhado conectado à rede de capacidade de 58 MW em aproximadamente 2.566 edifícios do governo no estado”, disse ele. “O trabalho também está a caminho de instalar uma planta de energia flutuante de 600 MW no modo PPP na barragem de Chandil”, disse o governador.

Sob o esquema de ‘Maiyan Samman’, uma assistência de ₹ 2.500 por mês está sendo fornecida a mulheres na faixa etária de 18 a 50 anos, disse ele. “Com os esforços combinados de todos nós, nosso Jharkhand progredirá em todos os campos e será estabelecido como ‘Son Jharkhand”, acrescentou.