Jibom Sterilization Team 3 Temple em Tangerang antes da celebração do Ano Novo Chinês 2025

MandragAssim, VIVA – Um total de 347 pessoas definidas na jurisdição da polícia do metrô da cidade de Tagerang, a polícia regional do Metro Jaya foi destacada para garantir o Ano Novo Chinês 2025/2576 que ocorrerá amanhã, quarta -feira, 29 de janeiro, 29 de janeiro, 29 , 2025.

No destacamento do pessoal, disse o chefe de polícia da cidade da cidade de Tagerang, Kompol Zain Dwi Nugroho, registrou 24 a localização da localização do templo que realizaria atividades de adoração de um total de 52 casas de culto na jurisdição da polícia do metrô de Tangorang da cidade.

“Em nossa jurisdição, existem 24 pontos e, em seguida, centenas de pessoal serão distribuídos para patrulhas designadas para manter o processo da celebração do Ano Novo Chinês”, disse terça -feira, 28 de janeiro de 2025.

Ele continuou, 347 pessoal conjunto consistia em Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, BPBD, DHO, Senkom, Pokdarkamtibmas e Saka Bhayangkara. Além disso, uma série de instalações e preparações de infraestrutura também é implementada em segurança.

“Além das tropas, também verificamos as instalações e a infraestrutura (SARCAS) que serão usados ​​no contexto de garantir a adoração que começará esta tarde até amanhã”, disse ele.

Mais tarde, existem três grandes templos que recebem atenção especial durante a segurança, a saber, o Templo de Boen Tek Bio, na área de Passing Lama, depois o Templo de Boen San Bio, El Paso Baru e Yoen San Bioan Jalan Jalan na área de descuido, cidade de Tangerang.

“Também envolvemos o bombardeio da Polícia Metropolitana de Yakarta (Jibom), para realizar esterilização no mosteiro para garantir a segurança antes da implementação do culto”, disse ele.

O chefe de polícia também realizou uma reunião de coordenação com as agências relevantes, o templo que realizará adoração e outras partes interessadas relacionadas à segurança que será realizada em sua área.

“Dos 24 locais da Câmara de Adoração, a conspiração do pessoal é dividida em número e padrão. Quanto maior o número de congregações e suas atividades, o número de pessoal também aumenta de acordo com o potencial de vulnerabilidade do distúrbio de O distúrbio de Kamtibmas “, explicou Zain.