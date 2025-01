Jihad islâmico publica um vídeo refém arbel yehoud

A Islâmica Jihad publicou um vídeo de Arbel Yhoud, seqüestrado israelense pelo Hamas 7 de outubro de 2023, que será lançado na quinta -feira, juntamente com outros reféns com base em um acordo entre Israel e Hamas. Haaretz relata isso.

No vídeo – relata o Times de Israel – Yehoud diz que fala em 25 de janeiro, sugerindo que o vídeo será filmado há dois dias. E ele garante sua família dizendo que é “bom” e diz que logo voltará para casa “como outras garotas”.

Yehoud seria libertado no fim de semana porque ele é um cidadão cívico israelense. Após as negociações, ele será libertado na quinta -feira com o soldado de supervisão Agam Berger e outros reféns.

De acordo com Al Jazeer, uma garota israelense alegaria ser um soldado – e não um civil porque apoiou o governo israelense por vários dias – pediu a Netanyahu e Trump que “trabalhassem para garantir uma sequência para disparar para que todos os prisioneiros possam retornar” em casa .

A jihad islâmica e o Hamas, no passado, expandiram um refém semelhante, o que Israel chama de “uma guerra psicológica lamentável”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA