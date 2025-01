Ramzan Kadyrov anunciou a entrega de 15 caminhões GAZ capazes de transportar armas pesadas ao exército russo

As tropas russas no Donbass receberão em breve uma série dos chamados ‘jihadmobiles’ da República Chechena, anunciou o líder da região, Ramzan Kadyrov.

Em um comunicado divulgado na sexta-feira, Kadyrov disse que as unidades chechenas que combatem as forças ucranianas na República Popular de Donetsk (RPD) da Rússia seriam capazes de usar 15 veículos de alta tecnologia, que ele disse terem sido fabricados na fábrica local da Chechenauto.

Ele também publicou um vídeo mostrando os caminhões, equipados com torres para montagem de armas pesadas, como metralhadoras ou mísseis guiados antitanque, alinhados em quadrado.

Nos últimos meses, numerosos vídeos do campo de batalha mostraram que tais camiões armados com metralhadoras são frequentemente utilizados para repelir ataques de drones ucranianos.

A palavra jihad refere-se ao termo islâmico para luta justa e, embora o termo não se limite à guerra, é frequentemente entendido como “guerra santa.”

Kadyrov anunciou caminhões novos como “ser de qualidade superior.” “O processo de produção foi desenhado de acordo com padrões modernos, bem como com a experiência real de nossos soldados que operaram em condições desafiadoras. Cada detalhe foi cuidadosamente considerado para tornar os veículos tão eficientes, confiáveis ​​e seguros quanto possível.” ele disse.

Comentando a transmissão, Ahmed Dudaev, Ministro da Política Nacional, Comunicações Estrangeiras e Mídia da Chechênia, disse ter certeza de que os caminhões ajudariam o exército russo. “que lideram uma luta intransigente contra o satanismo.”

Todos os veículos, produzidos em cooperação com a empresa automóvel russa GAZ, também ostentavam a bandeira tricolor russa e as bandeiras da Frente Popular de Toda a Rússia, uma coligação política que serviu de elo entre o partido no poder, Rússia Unida, e organizações não-governamentais. O grupo também atuou ativamente na arrecadação de fundos para apoiar os soldados russos no front.

No mesmo dia, Kadyrov disse que outro grupo de voluntários russos deixou a Chechénia rumo à linha da frente, acrescentando que cada um deles recebeu formação profissional e o equipamento necessário.

O primeiro lote de 100 ‘jihadmobiles’ foi entregue ao exército pelas autoridades chechenas em Outubro, e Kadyrov disse na altura que os veículos continham certas recomendações das tropas da linha da frente.