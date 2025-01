Jill Biden diz que Melania Trump recusou convite para chá

A primeira-dama Jill Biden disse que a nova primeira-dama Melania Trump recusou seu convite para chá, de acordo com um Nova reportagem no The Washington Post..

Jill Biden supostamente estendeu o convite para um chá na Casa Branca, como é habitual para as primeiras-damas que entram e saem durante a transição presidencial.

Mas Melania Trump recusou, de acordo com o Post, que publicou um extenso perfil da primeira-dama cessante na quarta-feira.

Jill Biden observou na entrevista de 5 de janeiro que acompanhou Melania Trump em uma nota que passou ao presidente eleito Trump quando se encontraram na reabertura de Notre Dame em dezembro.

“Eu a parabenizei e ofereci ajuda”, disse Jill Biden sobre a nota, segundo o Post.

Jill Biden não recebeu uma resposta da nova primeira-dama até que eles falaram brevemente no funeral de estado do falecido presidente Carter na semana passada, quando Melania Trump agradeceu à primeira-dama.

The Hill entrou em contato com a equipe de transição de Trump para comentar.

O habitual chá da Casa Branca não é a única tradição que as primeiras-damas estão ignorando durante esta transição.

A ex-primeira-dama Michelle Obama não comparecerá à posse de Trump na próxima semana. Ele também faltou ao funeral de estado de Carter, onde teria se sentado ao lado do novo presidente, alegando um “conflito de agenda”.

No funeral de estado, a ex-segunda-dama Karen Pence chamou alguma atenção ao permanecer sentada enquanto Trump se aproximava. Seu marido, o ex-vice-presidente Mike Pence, apertou a mão do novo presidente.

