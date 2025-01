Jim Jordan sobre trazer o TikTok novamente online: ‘No momento, a lei é a lei’

O deputado Jim Jordan (R-Ohio), presidente do Comitê Judiciário da Câmara, disse no domingo que uma mudança na lei seria necessária para manter o TikTok online se a ByteDance não vendesse o aplicativo de vídeo para uma entidade não afiliada ao Partido Comunista Chinês. . Festa.

“Parece-me que se você quiser fazer outra coisa senão permitir que outra pessoa compre o TikTok e a ByteDance não o possua mais, você terá que mudar a lei. E se isso for justificado, então penso que o Congresso analisará a questão com a liderança do Presidente Trump”, disse Jordan numa entrevista no programa “State of the Union” da CNN com Dana Bash.

“Mas temos sorte de o Presidente Trump estar empenhado em trabalhar connosco para encontrar uma solução”, disse ele. “Então, acho que todo mundo pensa que isso vai se resolver, porque amanhã vai chegar na Casa Branca um cara que sabe fechar negócios, sabe resolver as coisas. Então, tenho confiança nisso.”

Jordan disse que está confortável com uma prorrogação de 90 dias, que é permitida como parte de um projeto de lei bipartidário aprovado pelo Congresso em abril passado. O projeto de lei deu à controladora chinesa da TikTok, ByteDance, 270 dias para se desinvestir do aplicativo ou enfrentaria a proibição das lojas de aplicativos dos EUA.

“O que queremos é que não queremos que a China espione os americanos. Não queremos que a China influencie os jovens e os 170 milhões de pessoas que participam nesta candidatura. Então é isso que queremos”, disse ele quando questionado sobre o que gostaria que acontecesse.

“Acho que estamos abertos para ver como isso se desenrola, abertos a diferentes cenários”, continuou ele. “Mas neste momento a lei é a lei e é claro que estas empresas a cumprem. “Eles não querem continuar com a preocupação sobre a responsabilidade que teriam se tivessem abandonado este pedido”.

