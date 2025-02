J&K Matches, atravessando o espectro político, na quinta -feira (6 de fevereiro de 2025) condenou os assassinatos civis, um em um tiroteio no Exército em Baramulla de Cashmira e outro após a suposta tortura sob custódia policial em Kathua de Jammu.

“Enquanto a nação, incluindo partidos da oposição no Parlamento, está preocupada, o que todos devemos ser, sobre a algema e a deportação de cidadãos indianos da América, dois cidadãos (civis) em Jammu e Caxemira foram mortos pela segurança das forças durante os últimos 24 Horas, logo após a reunião para a revisão de segurança de Cashmir Aga Ruhullah.

O parlamentar da Carolina do Norte disse que pediu tempo no Parlamento na quinta -feira para levantar o problema “, mas eles não me deram tempo para isso”. “Espero que a nação, especificamente a Índia (Aliança Nacional do Desenvolvimento Indiano, inclusiva) chefiada pelo Congresso, esteja igualmente preocupada com esse assassinato de dois cidadãos inocentes em J&K, solicite a prisão imediata do pessoal de segurança envolvido nesses assassinatos e exige Justiça ”, disse Ruhulla.

O líder do Partido Democrata dos Povos (PDP) Mufti, enquanto condenou as mortes em Baramulla e Kathua, atacou o governo eleito de Omar Abdullah. “Este governo recebeu um mandato do povo para aliviar e encerrar a regra policial e os burocratas que prevalecem após 2019 na J&K. No entanto, nada mudou para as pessoas da J&K ”, disse a sra. Mufti.

Ela disse que as pessoas não escolheram o NC “para colocar desculpas o tempo todo”. “Se a casa não estiver sob o NC, o que os impede de questionar a LG ou o Ministério do Interior? Eles estão mais interessados ​​em lisonjeá -los. Como o BJP culpa Nehru o tempo todo, a NC culpa a condição de não estar com eles ”, disse a sra. Mufti.

A Sra. Mufti disse que as pessoas na J&K deram a um mandato enorme da Carolina do Norte “para garantir uma sensação de segurança e responsabilidade pelas pessoas depois do que aconteceu aqui desde 2019”. “Mas, apesar de ter 50 MLA, não há diferença”, disse ele.

Outro parlamentar da Carolina do Norte, Mian Altaf, exigiu “uma investigação exaustiva para garantir a responsabilidade e a justiça pelas vítimas”. “Deve haver uma investigação rápida e os culpados devem ser punidos”, disse Altof.

O líder do Partido Comunista da Índia-Marxista (CPI-M) e MLA My Tarigami também condenou os assassinatos. “O infeliz incidente (em Baramulla) poderia ter evitado facilmente com uma abordagem mais cautelosa, em vez de uma resposta feliz. Ambos os incidentes devem ser completamente investigados para garantir a responsabilidade e levar os culpados antes da justiça ”, disse Tarigami.

O chefe da conferência dos povos de J&K e Mla Sajad Lone disse que o assassinato do motorista de caminhão em Baramulla “é um assassinato”. “E ser executado pelas forças de segurança o torna ainda mais atroz. Este é um sintoma. O desconforto é mais profundo e mais feio. E o desconforto é desprezo e desprezo pela vida da Caxemira, de maneira simples e simples ”, disse Lone.

O chefe do partido J&A APNI, Altaf Bukhari, também procurou uma “investigação justa” no incidente de Baramulla.

O presidente do Conselho de Desenvolvimento Distrital, Baramulla, Safina Baig, disse que esses incidentes são “uma ação intolerável e rápida necessária contra os responsáveis”. “Incidentes como esses criam medo e desconfiança entre as pessoas, fazendo justiça e responsabilidade essencial. Peço ao governo que realize uma investigação transparente e limitada para garantir que os envolvidos sejam responsáveis ​​”, disse Baig.