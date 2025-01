Job mela realizada para celebrar Vivekananda Jayanti em Dharmavaram

Uma mega mela de trabalho realizada no CNB Kalyana Mandapam, em homenagem ao 162º aniversário de Swami Vivekananda, atraiu boa participação de jovens dos distritos de Sri Sathya Sai e Anantapur na quinta-feira.

Organizado pelo Ministro da Saúde do estado, Satya Kumar Yadav, e pela Andhra Pradesh State Skill Development Corporation (APSSDC), o evento teve como objetivo criar oportunidades de emprego para os jovens locais.

Participaram 99 empresas, foram entrevistados 5.121 candidatos e selecionadas 1.668 pessoas. O Ministro Yadav, falando ao telefone, elogiou a participação e destacou como tais feiras reduzem o fardo da procura de emprego. Ele incentivou os jovens a considerarem empregos iniciais com salários mais baixos, enfatizando o avanço baseado em habilidades para melhores salários futuros.

Harish Babu, do gabinete do Ministro, destacou os esforços do Sanskriti Charitable Service Trust para melhorar as oportunidades de emprego, enquanto Harikrishna, um funcionário da Organização Distrital de Desenvolvimento de Competências, confirmou que os candidatos seleccionados receberam documentos de recrutamento e receberiam formação de acompanhamento.

O evento foi concluído com o reconhecimento dos representantes de RH das empresas participantes, marcando um passo significativo no sentido de capacitar a juventude local e promover o crescimento económico.