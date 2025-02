Joe Budden atinge Drake para publicar seu vídeo, chama -o de ‘cadáver’

Amigos de JoeOs comentários mais recentes sobre Pato Eles reviveram sua longa disputa, chamando a atenção dos fãs de hip-hop e da mídia igualmente. Depois que Drake postou um vídeo de Budden em sua conta Fiesta, Budden respondeu chamando o rapper de “cadáver” e se recusando a participar ainda mais. Esta última troca adiciona outro capítulo à sua rivalidade em andamento, que remonta a 2016.

Aqui está uma olhada na história da disputa de Drake e Joe Budden, o contexto por trás de seu último choque e o que significa para ambos os artistas que avançam.

O que aconteceu com Joe Budden e Drake?

A longa tensão de dados de Joe Budden e Drake reviveram quando Drake publicou um vídeo de Budden na conta do FISTA, “Plottwisttttttt”, subtitulante “,”$$$ batendo meeeeee.Budden, tomando isso como um pouco, respondeu em O podcast Joe BuddenLigue para Drake de “cadáver” e afirme que ele se recusa a participar de “um retorno a Vibe).

A disputa entre Drake e Joe Budden remonta a 2016, quando Budden criticou o álbum de Drake Views, Calling Hy “Without Inspiration” em seu podcast. Segundo os relatos, Drake respondeu com fotos sutis, incluindo cartas “16:00 em Calabasas” e seu verso em “não compras” de Montana francês, onde se acredita que ele se referiu a Budden como uma “maravilha de um único golpe” ( A a Xtra Capital).

Em retaliação, Budden lançou vários disco, como “Making to Murderer PT”. 1 “e” Wake “, aponta diretamente para a arte e credibilidade de Drake. Sua carne esfriou brevemente, mas a tensão subjacente permaneceu.

A recente troca chega em um momento em que Drake está sob escrutínio após vários carne bovinos, especialmente com Kendrick Lamar. Budden aludiu a isso em seu podcast, apontando quantos artistas eles haviam “saltou” para Drake recentemente, aparentemente se referindo a “não como nós” de Kendrick, que ganhou uma tração enorme, especialmente depois de ter sido realizado no show de tempo parcial do Super Bowl.