Joel Embiid, dos Sixers, perderá o jogo dos Knicks devido a uma lesão no pé esquerdo

Ele Seis recentemente admitiu a derrota para Knicks pela margem mais estreita, marcando seu quarto NBA perda. Notavelmente, Joel EmbiidA ausência coincidiu com os recentes problemas da Filadélfia na quadra. O experiente central perdeu seis jogos consecutivos devido a ferida. Mas o que exatamente aconteceu com o centro estelar?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a última lesão do jogador de basquete de 30 anos e seu processo de recuperação contínuo.

Como Joel Embiid se machucou?

Joel Embiid sofreu uma grande entorse no pé esquerdo durante a vitória de seu time por 114-118 contra o Boston Celtics no dia de Natal.

Apesar da lesão no pé, Embiid disputou mais quatro partidas antes de o time descartá-lo devido à piora do estado físico. Desde então, ele perdeu seis jogos consecutivos e se concentra na recuperação. O relatório de lesão dos Sixers antes do confronto contra os Knicks confirmou que Embiid permaneceria de fora, de acordo com jogadores da liberdade. Esta ausência prolongada aumentou as crescentes preocupações com lesões da equipe.

Antes da lesão, Joel Embiid estava tendo uma temporada sólida, embora não à altura de seus padrões habituais. Na temporada 2024-25, o atual MVP teve média de 24,4 pontos e 7,9 rebotes (por ESPN), servindo como um raro ponto positivo em uma campanha desafiadora para a Filadélfia.

Quando Joel Embiid jogará novamente na NBA?

Os Sixers enfatizaram consistentemente que o status de Joel Embiid é diário. O técnico Nick Nurse forneceu atualizações sobre seu cronograma de recuperação e retorno. Ele destacou o progresso constante de Embiid, o cumprimento dos protocolos de reabilitação e o seu compromisso em seguir o plano de recuperação prescrito.

Os torcedores da Filadélfia estão aguardando ansiosamente o breve retorno de Embiid às quadras. No entanto, a equipe ainda não divulgou um cronograma oficial para seu retorno. Enquanto isso, os determinados Sixers pretendem acabar com sua seqüência de derrotas enquanto se preparam para enfrentar o Indiana Pacers em seu próximo jogo desafiador da NBA.