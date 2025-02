JOEY BARTON NET PATO 2025: Quanto dinheiro ganha?

Curioso O patrimônio líquido de Joey Barton em 2025? O ex -jogador prolífico de futebol fazia parte das listas de vários clubes proeminentes da Premier League. Desde sua aposentadoria, Barton trabalha na gerência do futebol. Apesar das várias controvérsias em sua carreira, ele ainda é uma lenda do EPL.

Então, aqui está tudo o que os fãs precisam saber sobre o patrimônio líquido atual de Barton, bem como as várias fontes de sua renda.

Qual é o patrimônio líquido de Joey Barton em 2025?

Barton possui um patrimônio líquido especulado de £ 7,5 milhões (cerca de US $ 9,3 milhões) em 2025.

Os ativos líquidos de Barton em 2025 consistem em obter a Gerenciamento de Holdings, uma carreira anterior como jogador de futebol profissional e acordos de apoio.

Joey Barton é mais famoso por seu tempo como jogador da Liga de Premiere Inglesa. Ele usava a camisa do Manchester City entre 2002 e 2007 e fazia parte da lista do Newcastle United de 2007 a 2011.

O que Joey Barton faz para ganhar a vida?

Desde sua aposentadoria como jogador, Joey Barton iniciou uma segunda carreira como gerente de futebol.

De 2021 a 2023, Barton atuou como gerente de Bristol Rovers, uma equipe da Liga Um.

Eles explicaram os lucros de Joey Barton: como o dinheiro ganha?

Como mencionado acima, Barton ganha dinheiro com seu trabalho como gerente. Sua carreira como jogador de futebol e os acordos de aprovação que ele fez ao longo dos anos provavelmente também contribuem para sua equidade geral.

Gerente de futebol

Barton foi o gerente da equipe do Fleetwood Town FC do Fleetwood FC da EFL League de 2018 a 2018. Fleetwood Town é a equipe de quarto nível do sistema da liga de futebol inglês. Suas participações em Fleetwood e Bristol provavelmente aumentaram consideravelmente seus ativos líquidos.

Ex -jogador de futebol

Joey Barton jogou pelas equipes do EPL mencionadas acima e de vários outros clubes durante sua extensa carreira como jogador profissional de futebol. É provável que partes de seus ativos líquidas sejam rastreadas nesses períodos.

Acordos de endoso

Durante seus dias de jogo, Joey Barton assinou vários acordos de backup, incluindo um com o Nike, e provavelmente se juntou à riqueza que ele acumulou como jogador.