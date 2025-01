Joey King revela que ele queimou o rosto enquanto cozinhava

Joey King Recentemente sofreu a Queimadura facial Devido a um acidente acidental durante a cozinha. Como resultado, seus fãs se preocuparam com ela saúde e bem -estar e estão ansiosos para aprender mais sobre as circunstâncias que cercam a lesão.

Aqui está a queima de Joey King e o estado de saúde.

O que aconteceu com Joey King?

Joey King voltou -se para suas histórias do Instagram para contar seu rosto, confirmando que isso havia acontecido alguns dias antes. Ela compartilhou uma colagem de selfies que representam suas queimaduras e o processo de cura. Na imagem da parte inferior direita, eles aplicaram pomada em seu rosto enquanto seguravam um sinal de paz.

“Eu queimei alguns dias atrás, jogando chalootes em um canteiro de óleo quente”, a estrela do beijo subtittou sua história. “Liguei para minha mãe para contar a ela e ela diz: ‘Olha, é por isso que odeio cozinhar.'”

No entanto, não é a primeira vez que a saúde de Joey King chega às manchetes. No ano passado, a atriz de 25 anos mencionou que sofria de dermatite perioral por sete meses em um Tiktok vídeo. No vídeo, ela pediu aos espectadores conselhos sobre como lidar com a condição da pele. Ele também mencionou que havia parado as receitas para tentar desaparecer naturalmente e mudou para uma rotina de cuidados com a pele diferente, apenas para devolver a condição, deixando -a confusa sobre como resolver o problema.

Além disso, a atriz de assuntos da família branqueou a loira das sobrancelhas no início deste mês, comparando sua aparência com o bigode de Lorax. Ela defendeu sua escolha de fazê -lo através TiktokObservando que ele gostava, mas que sua mãe, Jamie King, sentiu -se estranho ao olhar para ela novamente por isso.

Depois de compartilhar suas imagens com as sobrancelhas branqueadas em InstagramVárias celebridades reagiram positivamente. “Rude parecer tão bem sem sobrancelhas”, disse Sabrina Carpenter. Enquanto isso, Noah Cyrus disse: “Esta é a sua aparência”.